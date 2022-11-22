九合一選戰進入倒數計時，各候選人也加足馬力做最後衝刺，競選三重蘆洲的市議員候選人林鼎超今日晚間更與競選新莊的市議員候選人黃聖超組成「超超連線」，在三重與新莊的交界路口展開聯合拜票活動，國民黨主席朱立倫也特地到場為兩位新人候選人站台加油；提到藍綠雙方在新北市的選前之夜相距不遠，朱立倫呼籲希望對新北市民的影響降到最低。

朱立倫表示，今日特來新北為林鼎超、黃聖超這兩位在新北非常重要的年輕新生代站台，兩人不管是在能力、學歷，還是地方深根都值得大家肯定，所以在選舉最後的關鍵時刻，特地來替他們輔選，希望讓努力又耐操的年輕人挺進議會。

針對民進黨在雙北的選前之夜地點終於塵埃落定，朱立倫也再次呼籲，大家都希望選前之夜快樂、平和，並且讓市民在26日都出來投票，想要透過製造衝突、悲情來催票，都不是一個好的方式。

他說，民進黨在台北市的選前之夜選在北平東路，所以國民黨也選在盡量不影響交通的市民大道、基隆路口，大家都希望順利、平和的透過這場選舉，選出心目中理想的候選人。

朱立倫指出，國民黨在新北市的選前之夜是辦在板橋第一運動場前廣場，然而民進黨卻選擇在區運路、新府路口這麼近的地方舉辦選前之夜，讓自己感到相當擔憂；他強調，希望屆時不會發生任何干擾或衝突，也盼對周邊交通或環境不要造成太大的影響，畢竟在旁邊就是新北耶誕城的情況下，又進行封路的話，希望不會對市民造成過大的影響。