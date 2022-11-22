新竹市正副議長許修睿、余邦彥今(22日)上YouTube歷史哥頻道，談論新竹市長選情，許修睿直指綠營計謀操作拉高藍白仇恨值，讓藍白各自歸隊，影響北台灣選情，因此呼籲所有想要下架民進黨的選民不要上當中計，應集中選票下架民進黨。

許修睿在節目一開頭便表明，新竹市只是45萬人的城市，升格40年以來，第一次選舉如此受到全台灣矚目，他認為太不尋常也不合理，幾個月來的選戰，他也心生陰謀論，思考民進黨如何在最省時省力狀況下，撼動北台灣選情？

許修睿說，新竹市就是立委柯建銘、前新竹市長林智堅在背後操盤，林智堅當然希望新竹延續政績，讓他當影武者，但對柯建銘來講，則是要利用整個竹市選情，因為白陣營派出高虹安，在新竹市操作藍白仇恨值拉到最高，讓藍白各自歸隊，大有機會影響基隆、北市、桃園甚至宜蘭選情。

許修睿也說，所以綠營一直希望由藍營候選人，拿一些白營資料出來打，他也反問，當所有媒體清一色都是綠營控制，有需要靠藍營打嗎？這值得省思。因此，他也要求國民黨的候選人不要中計，不斷強調：「你是要當藍營共主？還是要當綠營側翼？」

如此發展下去，許修睿認為作戰方式不對，一旦變成民進黨側翼，就會拉高藍白仇恨值，藍營只要罵到台北市長柯文哲，因柯文哲常語出驚人，綠媒加強報導後，就開始跟藍營正面交鋒，藍白仇恨值升高，民進黨將得利。

許也說，這種謀略全台灣只有柯建銘這種謀略家想得出來，但也要藍營有人被老柯利用，即使他再三制止都沒用，所以才上節目還原真相。他強調，最重要的是團結所有在野黨，一起下架民進黨，才是最大公約數，也拜託所有想要下架民進黨的市民，不要上當、中計。

許修睿也再次澄清，自己還是國民黨市黨部主委，沒有特定支持誰，但一定要支持能下架民進黨的人，因選舉開始至今不斷幫國民黨，幫到剩下10天才開始忙自己的選舉。

余邦彥則說，政黨輪替在新竹市很重要，有些不見光的事情才會攤在陽光下，就他理解，近來接觸選民，竹市討厭民進黨幾乎是共識。他也說林智堅有問題的建設沈慧虹也都有參與，沈也欠市民一個道歉。