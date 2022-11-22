國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日晚間在網紅直播節目談及，自己沒有錢、沒有資源，克難舉辦18場廟口開講，但場場爆滿，網路流量7、800萬，還狠酸「民進黨蔡其昌、林佳龍排場很大」。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日晚間在網紅的直播節目談及，自己沒有錢、沒有資源，克難舉辦18場廟口開講，但場場爆滿，網路流量7、800萬，還狠酸「民進黨蔡其昌、林佳龍排場很大」。

柯志恩坦言，會做廟口開講是因為比較便宜，舞台車開進去，請幾個歌星來，然後就開講，「你看，民進黨蔡其昌、林佳龍每次排場造勢大，很漂亮」。

柯志恩表示，廟口開講做了18場，每一次都很多人，廟口不是年輕人去的，剛開始都老人，後來吸引許多自媒體到場，後來隨著影片慢慢廣傳，也吸引不少支持者到場，像三民、鳳山場有800、1000人，網路累計流量整體約7、800萬人在看。

針對網紅提問年輕人常譏笑國民黨，如何讓年輕人改變想法，相信柯志恩、給國民黨機會？柯志恩表示，自己在大學教書25年，在學校受到學生喜愛，但加入國民黨不過5年時間，不要因為「中國國民黨」這5個字被貼標籤，應該好好多聽她的想法理念。

柯志恩認為，國民黨內其實不乏有戰力的年輕人，像是國民黨北市議員徐巧芯，而黨主席朱立倫才60歲左右，國民黨面對新世代的想法必須要改變，而她自己的競選團隊平均年齡27歲，高雄選戰打得辛苦，但他們練就一番好本事，明年之後選舉可以用。

柯志恩也細數政見，包括產業加值、翻轉低薪、改善空汙、母語政策等，她感慨2年來高雄流失4.8萬青年，希望創造產業多元化，營造好的就業環境、提升租屋水平等，讓孩子回來。