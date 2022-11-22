三峽大同工廠員工「測試馬達遭電擊」意識不清急送醫 21:582022/11/22 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三峽大同工廠員工遭電擊，意識不清送醫急救。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位於新北市三峽區溪東路的大同公司工廠稍早發生一起工安意外，據了解，一名品管部測試馬達的徐姓員工，在工作時不慎遭到電擊，意識不清，隨即送往板橋亞東醫院急救，詳細事發原因仍待警方調查釐清。 彰化鐵管研磨廠恐怖塵爆釀3傷 2員工命危插管搶救 陸電動車廠比亞迪 擬收購福特巴西已停運工廠 速克立直流無刷馬達 大型空調系統首選 #三峽 #意識不清 #工廠 #工安意外 #馬達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元Q4毛利回升 預期能源事業營收成長逾三成 17:122022/11/15 財經 ADI長距離單對乙太網路供電解決方案實現智慧建築和工廠自動化 21:152022/11/17 財經 美大廠去中 台晶圓代工廠可望迎轉單 04:102022/11/16 財經要聞 新北好茶展進軍南港展覽館 主打4項特色茶 21:052022/11/18 生活 龍華科大半導體工程系 為14產業培育人才 04:102022/11/17 生活新聞 洛克威爾 助工廠提升營運效率 04:102022/11/22 投資理財 高雄鳳山烘焙工廠瓦斯外洩 男負責人、1女倒地意識不清 11:372022/11/14 社會 綠色工廠及產業減碳成果 11月23日星 期 三發表 04:102022/11/18 投資理財 《國際產業》工廠軟硬體需求暢旺 西門子上季淨利倍增 15:592022/11/17 財經 是時「侯家一席」了！新北議員候選人呂家愷18日舉行選前最大造勢晚會 15:422022/11/17 政治 台成衣業者 找緬甸鄰國代工出貨 04:102022/11/21 財經要聞 庫存調整 成衣代工廠Q4有壓 04:102022/11/16 證券．權證 社宅住戶怨修繕效率差 新北住都：遵循SOP絕無拖延 17:232022/11/21 房市新訊 陸港股市－宇通 獲世界盃1,500輛客車訂單 04:102022/11/22 產業特刊 彰化連棟2工廠大火黑煙狂竄！1人燒傷送醫、多輛轎車慘淪廢鐵 14:132022/11/13 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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