位於新北市三峽區溪東路的大同公司工廠稍早發生一起工安意外，據了解，一名品管部測試馬達的徐姓員工，在工作時不慎遭到電擊，意識不清，隨即送往板橋亞東醫院急救，詳細事發原因仍待警方調查釐清。

彰化鐵管研磨廠恐怖塵爆釀3傷 2員工命危插管搶救
陸電動車廠比亞迪 擬收購福特巴西已停運工廠
速克立直流無刷馬達 大型空調系統首選
#三峽 #意識不清 #工廠 #工安意外 #馬達