屏東邱姓男子在公司飼養的小黑狗沒綁繩，看歐姓女騎士經過就追車，害歐女驚嚇、急煞失控自摔重傷，一個多禮拜後不治身亡。一審判歐男6月，二審高雄高分院審酌邱男認罪，願意賠償250萬和解，改判4月、可易科罰金，緩刑2年，可上訴。

邱男在自己公司前的空地養狗，平時就放任小黑狗在空地亂跑，但小黑狗有追車的壞習慣，每每看車輛經過公司前，都會衝上前追車。

2021年4月某日一早，歐女騎車經過，小黑狗再度追車，歐女見小狗突然從路邊竄出，嚇得緊急剎車、倒地滑行至路邊，當場顱內出血、勒骨骨折血胸、全身多處挫傷。經轉院急救，9天後宣告傷重不治。

到場處理員警調閱監視器，才發現是小黑狗追車導致歐女慘摔。一審法官認為，動物保護法、道路交通安全規則都明定，飼主應該防止寵物無故侵害他人生命及財產，不得疏縱寵物在道路奔走，妨害交通，審酌邱男否認小黑狗是他養的寵物，判其6月，可易科罰金。

該案上訴至二審，邱男改口承認小黑狗就是他養的，還與歐女先生以250萬元和解，前後也已支付170萬元，從輕改判4月，可易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。