2022卡達世界盃於20日揭開序幕，儘管飽受行賄、人權爭議遭各界人士挺身抵制，今年社會反應與話題相對較冷淡。截至目前，官方公布每一場比賽上座率皆超過體育場實際可容納人數，但畫面流出狠狠打臉，深陷灌水疑雲。

綜合《每日鏡報》(The Mirror)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，先不論20日開幕戰的插曲，上半場地主國卡達就遭厄瓜多12碼罰球和頭錘破門連拿2分，才中場休息就發生大批卡達球迷悻悻然地離場，下半場開始時都沒有回來，鏡頭拍下，現場觀眾席空蕩蕩；開幕戰場地位於豪爾市（Al Khor City）的阿爾拜特體育場(Al Bayt Stadium)，據官方公布觀看人數達67,372人，遠高於實際可容納6萬人的座位。

20日開幕戰的插曲，上半場地主國卡達就遭厄瓜多12碼罰球和頭錘破門連拿2分，才中場休息就發生大批卡達球迷悻悻然地離場，下半場開始時都沒有回來，鏡頭拍下，現場觀眾席空蕩蕩。(圖/美聯社)

另一場由英格蘭對上伊朗，於杜哈體育城中心的哈里發國際體育場(Khalifa International Stadium)同樣如此，實際座位數僅4萬，不過官方竟稱上座人數為45,334人。此外，當時還發生國際足聯票務app出現問題，導致大批英格蘭球迷被擋在場外；幾個小時後，阿爾賈努布體育場( Al-Janoub Stadium)進行荷蘭與塞內加爾的賽事，被捕捉看台上大片空位，對比館內可容納4萬人，官方聲稱統計有41,721名觀眾來看球。對此，國際足聯以「在『賽事模式』（event mode） 中可增至44,400人」回應。

於阿爾賈努布體育場( Al-Janoub Stadium)進行荷蘭與塞內加爾的賽事，媒體捕捉到看台上大片空位，對比館內可容納4萬人，官方聲稱統計有41,721名觀眾來看球。 (圖/路透社)

還有，以和局收場的B組球隊美國與威爾斯，當時在可容納4萬人的艾哈邁德·本·阿里體育場(Ahmad Bin Ali Stadium)角逐賽事，官方公布的上座人數為43,418人。

造假疑雲曝光後，許多網友留言痛罵「整個比賽都是幌子」、「顯然卡達人都上過川普的數學課」、「應該是包含了那些被鎖在地下室的移工」、「不意外，英格蘭足球俱樂部也做過一樣的事」。