2022卡達世界盃於20日揭開序幕，儘管飽受行賄、人權爭議遭各界人士挺身抵制，今年社會反應與話題相對較冷淡。截至目前，官方公布每一場比賽上座率皆超過體育場實際可容納人數，但畫面流出狠狠打臉，深陷灌水疑雲。

綜合《每日鏡報》(The Mirror)、《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，先不論20日開幕戰的插曲，上半場地主國卡達就遭厄瓜多12碼罰球和頭錘破門連拿2分，才中場休息就發生大批卡達球迷悻悻然地離場，下半場開始時都沒有回來，鏡頭拍下，現場觀眾席空蕩蕩；開幕戰場地位於豪爾市（Al Khor City）的阿爾拜特體育場(Al Bayt Stadium)，據官方公布觀看人數達67,372人，遠高於實際可容納6萬人的座位。

20日開幕戰的插曲，上半場地主國卡達就遭厄瓜多12碼罰球和頭錘破門連拿2分，才中場休息就發生大批卡達球迷悻悻然地離場，下半場開始時都沒有回來，鏡頭拍下，現場觀眾席空蕩蕩。(圖/美聯社)
20日開幕戰的插曲，上半場地主國卡達就遭厄瓜多12碼罰球和頭錘破門連拿2分，才中場休息就發生大批卡達球迷悻悻然地離場，下半場開始時都沒有回來，鏡頭拍下，現場觀眾席空蕩蕩。(圖/美聯社)

另一場由英格蘭對上伊朗，於杜哈體育城中心的哈里發國際體育場(Khalifa International Stadium)同樣如此，實際座位數僅4萬，不過官方竟稱上座人數為45,334人。此外，當時還發生國際足聯票務app出現問題，導致大批英格蘭球迷被擋在場外；幾個小時後，阿爾賈努布體育場( Al-Janoub Stadium)進行荷蘭與塞內加爾的賽事，被捕捉看台上大片空位，對比館內可容納4萬人，官方聲稱統計有41,721名觀眾來看球。對此，國際足聯以「在『賽事模式』（event mode） 中可增至44,400人」回應。

於阿爾賈努布體育場( Al-Janoub Stadium)進行荷蘭與塞內加爾的賽事，媒體捕捉到看台上大片空位，對比館內可容納4萬人，官方聲稱統計有41,721名觀眾來看球。 (圖/路透社)
於阿爾賈努布體育場( Al-Janoub Stadium)進行荷蘭與塞內加爾的賽事，媒體捕捉到看台上大片空位，對比館內可容納4萬人，官方聲稱統計有41,721名觀眾來看球。 (圖/路透社)

還有，以和局收場的B組球隊美國與威爾斯，當時在可容納4萬人的艾哈邁德·本·阿里體育場(Ahmad Bin Ali Stadium)角逐賽事，官方公布的上座人數為43,418人。

造假疑雲曝光後，許多網友留言痛罵「整個比賽都是幌子」、「顯然卡達人都上過川普的數學課」、「應該是包含了那些被鎖在地下室的移工」、「不意外，英格蘭足球俱樂部也做過一樣的事」。

文章來源：World Cup announce questionable attendance figures with capacities exceeded at stadiums
文章來源：Another own goal! Qatar announce attendance figures higher than the actual capacity of the stadium TWICE... despite plenty of empty seats being seen at World Cup matches
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