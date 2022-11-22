為因應全球減碳趨勢，全球各主要工業國與汽車製造商大力投資發展電動汽車（EV），而電動汽車最核心關鍵技術之一的動力電池更成為發展電動車工業的重點。車用動力電池原本預估會出現百家爭鳴與漫長的競爭，短短數年之內這項未來明星產業的霸主已隱然浮現。據調查機構統計，目前全球電動車動力電池市佔率前10名中，就有6家是中國企業，總共佔據了全球56%市場，而且從現有技術發展與產業布局來看，此一趨勢在幾年內還難以扭轉。

從特斯拉在電動汽車市場刮起旋風後，各國發展電動汽車的速度加快，其中尤以中國為甚。電動車的構造相對於燃油車而言要簡單得多，一直以來主要發展障礙在動力電池上，隨著減碳風潮高漲，業界對動力電池投資也快速增加，多年前投資界就預估，動力電池市場規模將自2019年起的10年內由170億美元成長到2028年的950億美元以上，成長率為560%。

據韓國市場調查機構SNE research發佈報告顯示，市場佔有率排名前10的車用動力電池企業全部都在亞洲國家，主要集中在中國、日本和韓國，其中中國佔據6席，總市佔56%，其次是韓國的26%和日本的10%。市佔率排名前5名動力電池製造企業有中國寧德時代、韓國LG、中國比亞迪、日本松下和韓SK On，共同佔據了電動車電池市場77.1%。前10名的另外4家中國企業分別是排名7~10的中航鋰電、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源。

全球電動車用動力電池市場佔有率排名前10企業全部都在亞洲國家，其中中國佔據6席，韓國3席，日本1席。（圖／SNE research）

中國的動力電池企業中又以寧德時代表現最為亮眼，從2017年開始登上全球第一後保持至今，而且成長速度持續加快。今年上半年寧德時代動力電池全球市佔率從28.6%上升到了34.8%，穩居全球首位，並與排名第2的LG之間差距，從一年前的4.8%的擴大至遙遙領先的20.4%。

今年上半年寧德時代動力電池全球市佔率從28.6%上升到34.8%，穩居全球首位。（圖／澎湃新聞）

全球排名第3的比亞迪市佔率則由一年前的6.8%提高到今年的11.8%，成長率也相當可觀。這家獲得投資專家巴菲特支持的公司也是全球第1大的新能源車製造商，它也同時生產車用動力電池。據最近的銷售數據顯示，比亞迪動力電池的全球市佔率可能在未來幾個月或近年內會超過排名第2的韓國LG。

比亞迪動力電池目前全球市佔排名第3，由於比亞迪大量投資鋰礦，掌握鋰原料的優勢令許多電動車商極為羡慕。圖為廣交會上展出的比亞迪車用動力電池。（圖／新華社）

中國的動力電池企業成長快速主要得力於近幾年大陸電動汽車的高速成長，在內銷市場業績的烘托下，陸企也加快搶佔北美、歐洲、日、韓市場，同時快速擴張產能。據統計，今年上半年國啟動的動力電池廠建設專案不少於85個，總投資預計超過人民幣5910億元（約合台幣2.6兆元）。

位於安徽合肥的國軒電池，車間工作人員在動力電池生產線上裝配車用動力電池。國軒動力電池目前全球市佔排名第7。（圖／新華社）

大陸新能源汽車在2021年生產與銷售都超過了350萬輛，年成長率驚人，中國政府的補貼政策也逐漸退場，說明新能源汽車產業已經從政策驅動轉向市場拉動。由於市場熱絡，提高了動力電池製造商的利潤，市場競爭更加激烈。SNE Research表示，「許多中國公司引領了電池市場的增長，以寧德時代和比亞迪為首。前10名中的所有中國公司都呈現出3位數的高增長率。」

目前電動車用鋰電池市場每年的業務規模是270億美元，投資界預估到2027年會增長至1270億美元，較數年前的預估又提高了不少。目前動力鋰電池以三元鋰和磷酸鐵鋰為主流，其他的新技術如氫燃料電池、鈉離子電池、固態電池等技術正在不同的研發階段，未來還有M3P、凝聚態、無鈷電池、無稀有金屬電池等多種技術進入開發進程，新技術的布局將對動力電池市場發展造成極大的衝擊。

2022世界動力電池大會今年7月在四川宜賓召開。圖為四川宜賓的電動車製造商正在為電動車安裝動力電池。（圖／新華社）

由於目前中國新能源車市場在全世界新能源車銷量已超過一半，幾家大型的動力電池製造商將在內銷市場暢旺的基礎上，快速地把業務推向全球，其他國家的電池製造商將能明顯地感受到陸企挾大量內銷利潤在國際市場廝殺的狠勁與威勢，說不定西方國家也會因此再掀起一波抵制中國電池的風潮。