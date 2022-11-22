25歲大陸女星虞書欣，擁有姣好容貌及火辣身材，過去在女團選秀節目《青春有你》第二季中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一。她也跨足影視界，出演《月光變奏曲》的女主角初禮，在熱播劇《蒼蘭訣》中飾演小蘭花精彩的表現令人氣大幅上升，成為新一代女神；她過去的戀情也隨之被網友挖，有網友留言演員趙志偉曾背叛虞書欣，讓趙志偉親自回應了。

大陸男星趙志偉過去和大陸女星虞書欣傳緋聞，兩人在綜藝節目《一年級，畢業季》互動曖昧，節目結束後兩人被多次目擊聚餐，被外界認為是熱戀中，傳聞虞書欣為了幫男友，甚至替對方付高額違約金，讓他可以解除經紀合約，跳槽到她所屬的經紀公司，更讓自己的經紀人負責趙志偉的經紀業務，不料該經紀人被粉絲發現與趙志偉交往過密，兩人互動頻繁似乎超越合作關係，且被發現有多個相同物件，經紀人的物品出現在趙志偉的臥室，讓許多網友認為趙志偉背著正牌女友虞書欣出軌經紀人。

趙志偉被粉絲發現與經紀人疑似曖昧。（圖／微博）

事發後虞書欣換掉該經紀人，並取消關注趙志偉，被網友認為兩人分手。近期有網友在趙志偉的貼文底下留言「都忘了趙志偉背叛虞書欣的事情了嗎？」趙志偉看到後回應：「我就想知道，我做了什麼事，你們一直揪著我不放，那都是真的嗎，你們敢和我上法庭嗎~我真就服了」，不過許多網友仍不相信他的說法，並貼出趙志偉站姐們整理的資料。