大陸網路巨頭百度22日港股盤後公布，2022年第三季營收年增2％至人民幣（下同）325.4億元，優過市場預期的317.72億元。非通用會計準則（non-GAAP）下，期內淨利年增16％至58.89億元，也優於市場預期的55.1億元。

受到業績優於預期激勵，截至台北時間22日傍晚6時26分，百度美股盤前股價上漲2.26％至96.7美元。百度港股股價22日收跌2.02％至89.9港元，近一個月股價累計上漲14.09％。

百度董事長李彥宏在財報中表示，儘管疫情復燃帶來持續挑戰，但受到線上行銷業務的逐步恢復，以及智慧雲收入的穩步增長所驅動，第三季百度核心業務的營收恢復正增長。展望未來，百度預計行動生態繼續產生強勁的現金流，為百度在智慧雲及智慧駕駛業務的投入提供資金，進而鞏固百度新AI業務的領先地位，推動未來的增長。

百度財務長羅戎指出，儘管第三季疫情再起對百度收入表現帶來壓力，但是在百度努力降本增效下，百度核心業務經營利潤（non-GAAP）年增14％至67億元。百度將繼續專注於優質收入增長，同時將不斷投資科技和人才，推動未來發展。