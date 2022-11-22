被視為奪冠熱門之一的阿根廷在2022年卡達世界盃足球賽首戰就踢到鐵板，在沙烏地阿拉伯嚴密防守下製造多次越位陷阱，光是上半場阿根廷就有7次越位，其中3次進球被沒收，最終阿根廷以1比2吞敗，也中斷國際賽36連不敗紀錄。

阿根廷在第10分鐘靠著梅西（Lionel Messi）成功罰進12碼球先馳得點，但接下來幾度想擴大領先優勢都因越位沒能成功，阿根廷上半場7次越位比上屆任何一隊單場或整屆賽事中的越位次數還多，總計阿根廷此役10次越位僅次於2014年荷蘭的13次。

除了成功祭出越位陷阱外，沙烏地門將阿歐瓦斯（Mohammed Al-Owais）也展現堅強防線，幾次神撲球擋住阿根廷反撲。來到下半場，沙烏地在5分鐘內連進2球，靠著阿薛利（Saleh Al-Shehri）、S.阿多薩里（Salem Al-Dawsari）接連進球，也讓沙烏地成為首支在世足賽對阿根廷攻入不只1球的亞洲隊伍。

本屆世足賽，亞洲隊主卡達、伊朗前兩天都吞下敗仗，開賽第3天終於由沙烏地寫下世足歷來最大冷門之一，也是世足賽賽史首次亞洲國家比非洲球隊更早奪勝。

而過去阿根廷在世足賽4度碰上亞洲國家都順利贏球，分別在1986、1998、2010、2014年先後擊敗南韓、日本、南韓及伊朗，結果這次卻敗在沙烏地腳下。

阿根廷雖然在小組賽首戰就踢到鐵板，但要晉級仍未絕望，上屆俄羅斯世足賽「藍白軍團」在首戰以0比5不敵地主隊，但最終仍成功在小組賽出線，1990年身為衛冕軍的阿根廷在首戰爆冷不敵喀麥隆，最終仍順利殺入決賽，惜敗西德屈居亞軍。

值得一提的是，過去僅有1支球隊在輸掉世足賽首戰後能夠奪冠的是2010年西班牙，不過世足賽改制32強以來，73支第一場比賽輸球的球隊，僅僅只有8隊能夠挺進淘汰賽。