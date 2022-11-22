真的是心裡覺得好不平衡！一名大學生意外發現，爸爸和一名年齡與自己相仿的年輕女子有不尋常的關係，兩人的對話內容像極了情侶，且爸爸還頻頻轉帳給對方，每次出手都是至少5位數起跳，讓這名月領5000元零用錢的大學生難以接受，猶豫是否該揭穿這個秘密。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文表示，爸媽目前處於分居狀態，法律上仍是夫妻關係，而原PO從升上國中以後就和爸爸同住。日前爸爸因為換新手機，請原PO幫忙轉移資料，但他意外發現通訊軟體中，居然有一個年輕女子的頭像，「看起來年紀跟我差不多」。

在好奇心的驅使下，原PO迅速地瀏覽了兩人的對話記錄，發現爸爸和這名女子的談話簡直就像是情侶，不只互相關心生活，女方還常常傳衣服、包包等照片，詢問爸爸是否喜歡，並特意穿戴和爸爸約會，對話中更不乏匯款記錄，且每次都是五位數起跳，讓原PO看了相當崩潰，直說：「我的零用錢一個月才5000塊！」

原PO認為，爸爸顯然花錢包養這名女子，但礙於爸媽在法律上仍存在夫妻關係，讓他不曉得是否該揭穿爸爸的秘密，甚至為此失眠無數個夜晚。這則貼文曝光後，有不少網友回應，「對自己小孩都沒那麼好，你心裡一定很不平衡」、「男人其實很專情，不管幾歲都喜歡18歲」、「會不會其實媽媽早就知道，可以先試探口風」、「有可能爸媽只是因為小孩才沒離婚，默許對方尋找快樂」。