後疫情時代，學校和企業逐漸取消遠端作業，人潮回流大都市帶動租房需求，供應趨緊推升租金走高，英國倫敦房租來到空前新高，10月數據顯示，兩房平均月租達2646美元（折合新台幣約8.2萬），甚至連共享住宅（Sharehouse）也來到1109美元（折合新台幣約3.4萬）。

CNN報導，一名22歲的大學畢業生來到倫敦求職，每個月租房預算約1070美元，殊不知卻接連碰壁，她說「我向不同的刊登廣告發送超過100多條訊息，回覆我的卻只有約30條」。

房地產業界人士告訴CNN，這是疫情後，學生和勞工回流城市，大量的租房需求所致。根據租屋平台Rightmove數據顯示，對比去年同期，倫敦今年7月到9月可出租物件下降約四分之一，而房租則來到歷史新高。

尋找共享物件及合租室友的平台SpareRoom數據顯示，10月共享住宅的平均月租達到1109美元，較疫情前上升17%；兩房公寓平均月租則為2646美元，較2020年2月疫情前上升19%。

SpareRoom的赫金森（Matt Hutchinson）表示，最近幾個月，大量的學生、年輕人和海外勞工湧入倫敦，他驚呼，當前市況是他們前所未見的。即便需求自9月微幅回落，但仍高於以往市場夏季旺季。

根據該平台9月一份調查中，有民眾預付數個月的房租，也有民眾被迫溢價租房，而有約一半的人不得不在看房時，就必須決定租賃與否。一名房客以每個月1130美元成功租到房，儘管房東預告房租可能還會漲，但他仍鬆一口氣，「大家都很緊繃的尋找物件，你無法在現在的市場上猶豫」。

而這一切大部分都是因為供應過少，英國政府2016年提高購買第二戶稅收，並降低房東抵押貸款稅減免額低。此外，房東擔憂，若英政府修改「無過錯」驅逐禁令，屆時遇上麻煩的房客，房東也無法強制退租，外加通膨高漲等因素，當房東不再有多大的賺頭。

房價高漲也讓一些囊中羞澀的民眾不得不向現實妥協，莎莉（Sally Vince）租房預算只有每月832美元，在夏天很艱難的租到房子，但也因為租金降低，在公寓設施、整體情況，甚至是共居的人數方面，他也必須忍受。