英系人物黃承國等是否涉黑道背景，近日引發爭議，台北市議員「呱吉」邱威傑近日嚴詞批判英系，希望這些人在總統蔡英文下台後「自然消滅」，藥師林士峰22日在臉書大酸，要一群已經獲得政治利益的人自然消滅哪有可能。針對呱吉批柯市府最拐瓜劣棗的局處首長，都是柯文哲的親信或民眾黨的成員，所以他還是要投陳時中，還說「這是痛苦的決定」，林也直批呱吉是用先入為主的成見，開地圖砲式的貼標籤。

呱吉20日直播時坦言，民進黨台北市長候選人陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國勢力，是「民進黨最邪惡的一群人」，但在民眾黨也有若干問題下，最後還是決定投給陳時中，「這是痛苦的決定」。

呱吉強調，陳時中背後團隊是英系要角、前國策顧問黃承國所組成，這一票人基本上就是黑道角頭、地方勢力，是民進黨最邪惡、最黑暗、最拐瓜劣棗的一群人的集合，「我看得非常不爽」，有良知的民進黨員都會認同應該把這群人趕出去，問題是他們沒有這麼做，因為民進黨內還是有一些人「太想贏了」，側翼網軍都是這些英系所養出來的鷹爪，「這些人我看得非常不順眼。」

呱吉說，如果陳時中當選，英系這群人一定會把持最多政治利益，但仍希望他們在總統蔡英文下台後「自然消滅」，「我希望有良知的民進黨人，不要讓這些人有機會可以在舞台上吃香喝辣。」呱吉最後說，你終究是要投一個人的，「我知道有些人會不開心，這不是你們想要的結局，但這就是我的答案。」

「哌吉這個發言，充份的顯示綠過性腦炎末期患者症狀。」林士峰強調，你就S忠的，才會相信把持最多政治利益的英系，會在蔡英文下台後「自然消滅」。我們客觀來說，古今中外有幾個政治人物，會在聲浪高峰的時候急流勇退，更何況哌吉希望的還是「一群」已經獲得政治利益的人，自然消滅。這甘五摳林啦(哪有可能).....

林士峰指出，呱吉又提到，自己觀察柯市府最拐瓜劣棗的局處首長，基本上就是柯文哲的親信、民眾黨的成員，比較正常的幾乎都不是民眾黨的人，甚至根本是民進黨籍的人。這種開地圖砲式的貼標籤，不就是先入為主的成見嗎？