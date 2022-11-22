愛爾達電視轉播2022年卡達世足，今（22）日臉書也特地推出贈獎活動，邀請網友猜分送世足國家隊紀念衣，吸引500多名網友留言，一面倒看好阿根廷會輕鬆獲勝，結果爆冷不敵沙烏地阿拉伯，所有預測分數全部槓龜。

愛爾達電視今日在臉書粉專「愛爾達體育家族」發文，推出「猜比分抽紀念球衣」的活動，在阿根廷與沙烏地阿拉伯開賽前，邀請網友留言預測比數，猜中者可獲得世足國家隊紀念衣T-shirt，更分享推薦指南，強調阿根廷國際賽連續不敗已達36場，而沙烏地阿拉伯是世足賽的大比分苦主。

網友留言預測比分，一面倒看好梅西率領的阿根廷勝出。（圖／翻攝愛爾達體育家族臉書）

活動貼文吸引網友留言預測，想要拿到紀念球衣，絕大部分都看好有巨星梅西領軍的阿根廷，許多人都認為阿根廷能贏2至3球，也有人預測會是一場大屠殺，喊出「阿根廷5:0沙烏地阿拉伯」、「阿根廷贏7:0沙烏地阿拉伯」。

但沒想到最終阿根廷爆冷輸球，所有留言當中最接近的是有人猜沙烏地阿拉伯2:0勝出，並未有人成功命中比分，出乎眾人意料的結局，讓網友笑說「衣服送不出去惹，跌破眼鏡」。