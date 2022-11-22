「女人就沒有工作的權力嗎？」職業婦女常因懷孕、顧小孩等家庭因素，退出勞動力市場，等到孩子長大後，想返回職場，卻發生找不到工作、難以銜接等問題。一名人妻在臉書抱怨，自己近期想返回職場工作，怎料老公不僅不支持她，還跟她大吵了一架，怒斥「端盤子浪費生命」，貼文曝光後引發熱議，網友們神回：迴轉壽司不用端。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，過去為了小孩放棄工作，還失去可以升店長的機會，現在生活比較穩定，家裡也有後援，因此她想返回到職場上班，不過她事先並未和老公商量，就先投遞履歷，不巧的是被老公接到雇主的電話，因此和她大吵了一架。

老公怒斥「他賺得不夠多嗎？」，又不是沒給原PO錢，為什麼還要出去外面幫別人端盤子，很浪費生命，而且小孩也還很需要媽媽的陪伴。

原PO既無言又感慨，自己不想只當一個家庭圓滿的人，對她來說工作的成就感也很重要，「女人就沒有工作的權力嗎？？？誰說餐廳只有端盤子的，老娘又不是只應徵服務員，以前好歹也做過儲備幹部好嗎？而且上面薪水又不差！！」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「孩子的成長為什麼一定要犧牲媽媽成就爸爸？」、「經濟獨立真的很重要，沒人知道以後會發生什麼事，所以不要當那種沒了老公就沒了一切的人，我也支持你出去上班！」、「加油，女生一定要經濟獨立，再大的屋簷都比不上自己有一把小傘」、「感覺你老公控制慾太重，而且怕你爬高他沒面子(就是個愛面子的人)，然後用小孩想綁著你」、「藏壽司的盤子都自己轉其實也不用端盤子」、「唉…帶妳老公去吃一次藏壽司吧…讓他明白這裡哪裡有盤子給人端？」。