高端疫苗目前仍未列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單，上個月曾因此引發高端戰士們的不滿聲浪，最後高端宣布免費提供民眾PCR才終於落幕。不過忠誠的高端戰士們有福了！高雄一家咖啡廳近日宣布，在11、12月的任一個周四，打滿4劑高端疫苗的民眾可攜3人前往享用價值1200元的免費餐點，「4劑高端，星期四，4個人免費吃一桌」！

高雄鳳山區的諾曼底咖啡泰式創意料理今日在臉書粉專宣布，凡是施打4劑高端疫苗的民眾，可在今年11月和12月的任何一個星期四，攜帶3人前往餐廳免費享用價值1200元的3至5人套餐；優惠僅限使用一次，時間限定在周四的中午或晚上皆可，須事先訂位、告知店家符合資格，若不滿意菜色也可以隨意替換，「反正1200元隨你吃」。

針對沒有打滿4劑高端疫苗的民眾，業者也推出其他優惠。11月30日前，在店家指定臉書貼文下，打3劑並已購買日本機票準備出國者，留言、標記1位好友，享2至3人餐點一份，須私訊提供小黃卡、日本機票、預約時間；打3劑者留言、標記1位好友，送椒麻雞1份；打1劑高端者留言、標記1位朋友，飲料部分免費。

業者表示，「我們老客人什麼不多醫生最多」，相關優惠也是醫師們的建議。業者提到，由於老闆認為高端疫苗即將過期銷毀很可惜，「所以我們讓打4劑高端的免費吃飯」。