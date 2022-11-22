狹帶著國際賽36連不敗的氣勢來到卡達，阿根廷卻在本屆世界盃足球賽首戰就踢到鐵板，以1比2爆冷不敵世界排名第51名的沙烏地阿拉伯，想要從小組賽出線接下來必須要全力搶勝，梅西（Lionel Messi）說：「現在我們必須要證明自己是個真正的團隊，現在我們必須要比過去更團結。」

阿根廷這次與沙烏地、墨西哥及波蘭同為C組，原本被看好能夠輕鬆晉級到淘汰賽，結果在首戰結束後卻出現變數，晉級路恐拉警報。阿根廷此役雖然擁有較多的控球時間，起腳次數也以14比3多於沙烏地，但除了陷入對手的越位陷阱外，沙烏地門將阿歐瓦斯（Mohammed Al-Owais）也展現堅強防線，5次擋下阿根廷猛攻。

阿根廷爆冷吞敗後全隊上下難掩失望神情，不過總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）仍展現風度給予對手讚美，認為沙烏地是支優秀的球隊，擁有很棒的球員。接下來阿根廷將依序碰上墨西哥、波蘭，力拚分組前2晉級淘汰賽，史卡洛尼說：「我們會繼續提升，贏下接下來2場比賽。」

沙烏地啊拉伯主帥雷納（Hervé Renard）賽後開心說：「他們（阿根廷）是美洲盃冠軍，陣中擁有許多優秀球員，但這就是足球，有時候就會這樣，足球世界很瘋狂。」