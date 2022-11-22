國民黨桃園市長候選人張善政倒數4天衝刺選戰，今(22日)找來立委呂玉玲與前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬一同車掃，看到許多人衝出來揮舞國旗，有90歲的婆婆親手寫字送給張善政，還有另一位婆婆坐在輪椅上出來看他，讓他非常感動。他同日也為女性高達90％的新住民發聲，承諾讓桃園成為族群共融、幸福繁榮的宜居城市。

張善政說，看到許多人衝出來揮舞國旗，有90歲的婆婆親手寫字送給他，還有另一位婆婆坐在輪椅上出來看他，非常感動。「今天佳芬姐也一起來陪我車掃，為桃園加分！」李佳芬說這是她這次輔選的第一站，也特地留下來陪同掃完全程，讓張善政非常感謝她的相挺。

「倒數4天，大園挺善良！」張善政表示，近年，有許多新住民朋友加入台灣、加入桃園的大家庭。他舉例：來自福建的小鳳，在大園從事美髮設計，也時常參與桃園的義剪活動，為自己的新家園貢獻一份心力。來自越南的Ngoc、Linh，分別從事美甲美睫與開設烘焙工作室，除了日常的工作以外，下班後也時常和其他新住民朋友交流，共同發揚故鄉的文化。

張善政強調，桃園的新住民人口已經超過6萬人，其中女性新住民高達90％，以大陸、東南亞的配偶為主。照顧新住民朋友能安全、順利的在台灣社會穩定發展，是政府最重要的責任。讓桃園成為族群共融、幸福繁榮的宜居城市，「我們一起努力！」

「桃園13區，每一區都是主角！」倒數4天，張善政提醒大家1126一定要出門投票：市長投1號，挺善良、專業的張善政。