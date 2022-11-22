現代人飲食不正常，高油、高鹽、高糖份的食物常讓高血壓、肥胖等問題纏身。腎臟科醫師洪永祥分享病例，曾有一名體態壯碩的男性患者求診，檢查發現有多條血管阻塞，但服藥又會產生副作用，最後只好聽從洪永祥建議，把「黑木耳」加入飲食。讓人驚喜的是，3個月後這名患者不但瘦了5公斤，就連三高等毛病也有所改善。

醫師洪永祥在節目《健康好生活》表示，曾有一名65歲的男性患者，有肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂等毛病，自述運動時會有胸悶的情況，經診斷後，洪永祥認為可能有冠狀動脈疾病，便將患者轉診到心臟科。

果不其然，做了心導管手術後，發現患者有3條血管堵塞，醫師不僅替他裝設支架，還開了保栓通及阿斯匹靈等藥物，希望能預防血栓，然而，患者服藥後卻出現頭痛、心悸等副作用，最後只能選擇停藥。

洪永祥表示，臨床上若碰到患者不想吃藥，或是無法服用抗凝血藥物時，他都會建議食用銀杏、紅麴、魚油或黑木耳等食物。而3個月後這名患者回診時，居然瘦了5公斤，且血壓、血糖、血脂等數值都有明顯改善，一問才知道，原來這些日子以來，患者吃飯時都有黑木耳作為配菜。

洪永祥表示，黑木耳又被稱做「食品界的阿斯匹靈」，每100公克只有24大卡，膳食纖維高達7.4公克，比高麗菜還多出6倍，且有較多鐵質、鈣質，能幫助降低膽固醇、延緩血糖上升，還有抗凝血、改善貧血等作用，除此之外，也能改善便秘、增加飽足感，同時也能提升免疫力。