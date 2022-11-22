暖化造成全球均溫的上升，原本滿布海冰，難以通行的「北冰洋」，如今已見不到多少浮冰。受影響最大的就是北極熊，許多北極熊被迫前往陸地棲身，還與棕熊共同生活而喜結連理，近年高緯度地區出現不少雜交熊。

科學警報(ScienceAlert)報導，2006 年，加拿大北極圈地區的一名獵人射殺了一隻有些不同的熊，牠有些毛色部分淺棕，但有些部位是白毛。DNA 測試後，證實這隻熊是灰熊和北極熊的混血後代，之後被稱為pizzlies”(拼盤熊)或「棕北極熊」(brolar bears)。

現在西伯利亞的研究人員警告說，除了北美以外，在西伯利亞也有類似的事情。俄羅斯科學院西伯利亞分院研究員奧赫洛普科夫(Innokentiy Okhlopkov)說：「棕熊正在向苔原遷移，西伯利亞科雷馬河(Kolyma River )的下游曾發現北極熊，然而那裡也是棕熊的棲地，因此出現混血熊的情況會愈來愈常見。

北極熊和棕熊大約是在 50 萬年前才彼此分化，這樣的時間會出現遺傳隔離，但也可能出現具有生育能力的混血後代。

隨著氣候變化的加劇，棕熊持續向北移動，而北極熊被迫向南移動，這使得兩種熊類出現混居的情況只會更多。一些研究估計，到 2100 年，北極熊可能會瀕臨滅絕，除了北極點附近的島嶼還殘留一些孤獨的亞種群。其他移居到陸地的北極熊，可能與棕熊持續雜交，而純種的北極熊可能會更快消失。

從生命的出路來看，這可能是一種適應，棕熊的飲食非常多樣化，幾乎什麼都吃，這意味著能夠更好地適應環境變化。相對的，北極熊的適應性就沒有那麼好，因此來自棕熊的新基因，可以幫助該物種在北極生存。

從這個角度來看，北極熊的確在未來幾十年內仍然存在，但牠們再也不會像以前那樣了。