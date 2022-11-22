張嘉玲晚間辦造勢晚會，氣氛濃烈。（李奇叡攝）

林佳龍晚間前往樂華夜市掃街拜票。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

有熱情攤商請林佳龍在招牌上簽名。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長候選人林佳龍今(22日)晚間在立委邱泰源、議員羅文崇、議員候選人許昭興陪同下，前往永和樂華夜市拜票，隨後再趕赴中和為議員候選人張嘉玲站台，力拚市長過關，中和也要三席全上，力拚「中和大翻新」。

林佳龍晚間前往樂華夜市掃街拜票，沿途受到熱烈歡迎，許多民眾要求合照，還有粉絲表示，自己下班特地趕來，拿出帽子、自製的加油道具要請他簽名，還有熱情攤商請林佳龍在招牌上簽名，更有人送上小吃要他補充體力，讓他相當窩心。

林佳龍隨後趕赴中和為張嘉玲站台，內政部長徐國勇、前立法院長、台日關係協會會長蘇嘉全，以及立委江永昌、管碧玲都到場力挺。林說，大家在關鍵時刻站出來，從提名至今四個月，能有這麼好的士氣與越來越好的氣勢，都是因為團結，相信黨內優秀的議員如果能夠席次過半，市長就能夠過關，也希望中和的「三張好牌」能夠三席全上，新北市長侯友宜就更難坐這山望那山。

林佳龍表示，過去參與學運，追求人權並且對抗威權，知道為何而戰；他強調，自己要實現市民主義，讓市民成為城市主人，本周六大家就用選票決定城市未來。

林佳龍指出，新北市現狀是「四大皆空」，是「沒有國際會議展覽中心」、「沒有大型文化藝術展演場館」、「沒有體育運動巨蛋可以舉辦職棒比賽或大型演唱會」、「沒有城市博物館能讓觀光客了解整個城市發展」，新北應該翻轉衛星城市地位，所以要請大家來做他的分身、為他拉票，不放棄任何一票。

林佳龍強調，中和地區的建設多是江永昌爭取，包括社會住宅也是中央推動，侯友宜口中的「灰磘社宅」根本還沒動工，未來他如果當選，一定會配合江永昌和在地議員合作，讓張嘉玲當選，未來透過社會住宅以及公辦都更，讓中和成為一個現代化的城市。