藝人蘿莉塔（本名：李家佳）曾是《大學生了沒》班底，她以甜美外型和率真個性受到觀眾喜愛，在節目上反應迅速，是許多綜藝節目的常客，近日她在社群平台透露自己上廁所，結果發現全是血，讓她嚇到立刻趕去看醫生，就診後才知道是因為染上尿道炎。

蘿莉塔今（22日）在社群平台發文，自嘲是尿道炎小姐姐，她直呼「真的好痛。白天還沒事，傍晚突然痛到不行，上廁所全部都是血，嚇死，趕忙殺去看醫生，吃了藥了」，身體不舒服的蘿莉塔仍不忘跟上時事，「希望等等會好點，12點還想打起精神看墨西哥vs波蘭呢」，深受病痛折磨的蘿莉塔提醒粉絲「各位女孩們，請一定要多喝水，還有不要憋尿，尿道炎真的很痛很痛很痛很痛啊」，許多粉絲留言讓她注意身體健康。

蘿莉塔日前透露曾面試過AV女優，當時朋友只問她是否有興趣試鏡戲劇作品，當時的她還是新人，抱持著先去試試看的想法答應了試鏡，奇怪的是朋友告訴蘿莉塔不需要看腳本，也不用穿戲服，過了一個禮拜朋友通知蘿莉塔被選上，並轉達導演想和她單獨見面，沒想到導演提供沒穿衣服的模特兒示範照，並指定要有M字腿的動作，令她相當疑惑。追問之下蘿莉塔才知道該位導演拍攝的類型都是AV題材，她去了AV女優的試鏡，聽朋友說月賺50萬起跳後蘿莉塔有些動心，不過最後還是婉拒了機會。