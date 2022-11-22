國民黨屏東縣長候選人蘇清泉力圖翻轉屏東，針對綠委曾在立院提過的法案，包括萊豬行政命令表決、嫌酒駕罰則太重要放寬、放寬外役監標準等，對應到屏東豬農生意、酒駕零容忍、台南殺警案等議題，直批這些法案危害民眾的生命安全及生計。蘇清泉更酸，有多人都以為這次是潘孟安在選縣長，他對屏東縣民喊話：「用良心來判斷～用你的一票讓屏東翻轉吧！」

蘇清泉今(22日)在臉書發文問：大家還記得台南殺警案嗎？還記得我們堅持的酒駕零容忍嗎？酒駕害了多少無辜的家庭。萊豬放寬？現在屏東的豬農？你們生意還好嗎？

「這些都是哪一個人的豐功偉業？」蘇清泉質疑，這些法案對社會造成的影響是超乎我們的想像的，嚴重危害我們的生命安全和我們的生計！我們要睜大眼睛看看，用良心來判斷～用你的一票讓屏東翻轉吧！

蘇清泉還開酸：有多人都以為這次是潘孟安在選縣長，是不是？「我們要的是：新縣長！」