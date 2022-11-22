幸福企業-築間餐飲集團隨著業績蒸蒸日上，卻不忘回饋社會，22日與伊甸基金會中區資源中心攜手守護長照者，由築間總經理周秀花帶領團隊十多人，親赴台中太平耆福綜合長照機構進行「義煮」活動，以實際行動做公益。

築間餐飲集團近年來不僅積極於全台擴大展店，日前更搶先宣布提早發放年終，每年還提供員工順暢的升遷管道等優質福利，要讓員工感受到公司是員工第二個家的溫暖！

築間表示，隨著集團發展規模擴大，今年已成立「ESG企業社會責任室」，除了持續提升與精進集團人力發展、秉持「取之於社會，用之於社會」理念，長期投入社會公益、安心食品顧客滿意度等皆屬範疇，以提倡企業社會責任，與企業永續經營，從環境、社會到公司，發揮社會影響力為目的。

築間集團默默行善多年，除了關懷弱勢與長者，也相當支持體育運動領域，例如職業籃球、兒少棒球、撞球等，今年還捐贈跳繩給學童，鼓勵多運動有益身心發展。

今日特別與伊甸基金會旗下台中長照機構合作義煮活動，讓高齡長者，品嚐到知名鍋物的美味，食材也特別選用較軟嫩的菜葉與配料，讓長者更易咀嚼與消化。餐後參觀機構各項設施，陪伴長者一日活動，更體現企業慈善志工的精神。

築間餐飲集團表示，除義煮活動外，即日起至明年1月31日，凡於「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」全台門店購買湯底包（口味依現場提供為主），產品收入將全數捐款給伊甸基金會，目標20萬元，作為老人照顧服務計畫經費使用，包含將應用於長照中心相關照護、音樂、藝術、復健、衛教照顧課程等，提供安心多元的長照應用，讓長者舒心安居。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，時時提醒員工，做生意的每一分獲利，都是支持與認同我們的貴人，營收固然重要，回饋社會更重要，集團將以永續發展，邁向興櫃為第一階段的經營目標。