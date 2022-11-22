許多人因為對於清洗碗盤感到厭煩，因此會在家中設置洗碗機，不過也有不少人擔心洗碗機非手洗，無法確實將碗盤清洗乾淨。近日有一名女網友前往美式賣場好市多，看到洗碗機有自動調整清洗過程、烘乾、高溫殺菌的功能後相當心動，沒想到釣出一名人夫表示不建議，原因則是「男人沒事情做容易胡搞瞎搞！」，讓許多人直呼有共鳴。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，最近在好市多看到一台3萬多元的洗碗機，不銹鋼機身很美、很有質感，回家做了功課後發現，該款洗碗機有智能洗淨功能，可視碗盤的髒污狀況調整流程，還有高溫可殺菌的高溫70度洗程和烘乾系統，另外洗碗機能夠調整碗籃高度，空間擺放很彈性，在好市多購買提供2年保固，不少洗碗機消費者的心得說「洗得比人還乾淨」，讓她非常心動。

對此，許多網友紛紛回應，「說洗碗機洗不乾淨的人、說沒幾個碗幹嘛還買洗碗機的人、說洗碗機很耗電耗水的人、説洗碗機會淪為碗籃的人，他們九成都是沒用過洗碗機或是不用洗碗的人」、「買了會後悔，後悔怎麼不早買」、「看你討不討厭洗碗，我非常討厭洗碗，所以超開心的，目前用了8年」。

不過有人夫指出，「不建議購買，男人沒事情做容易胡搞瞎搞！」釣出許多人夫分享心得，「老婆說要我負責洗碗，我隔天就去買洗碗機了」、「支持不建議購買，男人需要有事做」。