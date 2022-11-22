藍營近日緊咬桃園市長鄭文燦助長炒地皮，鄭文燦除喊出講一次告一次，22日晚間也在臉書發文，斥近日每日一黑已逾越言論自由的範疇，羅織出來的故事，傷害個人名譽、損害市政團隊八年來的努力、更羞辱所有桃園市民的智慧，今下午已由新聞處長針對操作地下賭盤一案代為提告，其他抹黑記者會也會比照辦理，「講一次，我們就告一次！」明(23日)早上9點半他也將親赴地檢署，以訟止謗、端正選風，呼籲市民用選票制裁。

鄭文燦說，選舉最後倒數，藍營每日一黑，打手們的指控越來越是荒腔走板。先是憑空捏造他協助炒地皮，再來臆測他與黑道一起密謀，甚至連以10億元操控地下賭盤這種無比荒謬的說法，也已經出籠，這種選舉抹黑的髒水，最low的選舉伎倆，一次次潑向他、潑向整個執政團隊，他決定以訟止謗、端正選風。

鄭文燦說，8年來從未告過任何人，即使當他在立法院參加前瞻基礎計畫的公聽會時，被抗議群眾撞傷了兩根肋骨，還是選擇包容不提告，避免社會對立氣氛。過去少數議員以各種不實指控，製造聲量，基於尊重議員的言論自由，從沒因此提告過任何人。因為他始終相信，互相尊重，才能開展市政。

「但是，這次實在太超過了，早就逾越言論自由的範疇，是真實惡意加上惡質抹黑！」鄭文燦說，羅織出來的故事不只傷害他個人名譽、損害整個市政團隊這八年來的努力，也是損害到難能可貴的民主，更是羞辱所有桃園市民的智慧，唯有以訟止謗，維護社會正義的最起碼紅線，才能維護市府團隊八年來努力打拚的成績。

鄭文燦直指，國民黨及空降打手在記者會上所拿出所謂的證據，根本無法證明市府或他有參與、連結，甚至任何人用手機打字都能做出來的圖片，憑空捏造虛假訊息，各式各樣的臆測及陰謀論、看圖說故事，為的就是趁投票前幾天前的選舉操作，讓司法的速度趕不上抹黑的速度，就算事後還給當事人清白，也早已選舉結束。

鄭文燦說，22日下午已正式提告操作地下賭盤一案，其他抹黑記者會，也會比照辦理，講一次就告一次，希望桃園市的選舉能夠回到正軌，應該討論市政和願景，空降的打手用捏造圖片的方式，以墨水、髒水到處亂潑，絕對不能姑息，一定要讓這些惡行受到司法的制裁。

鄭文燦也拜託市民，面對一意孤行的抹黑團隊，最佳的方式就是用選票制裁，讓這些邪派亂流，知道台灣社會的正派力量，知道桃園人會保護、珍惜桃園的進步。