本土疫情趨緩，口罩令下周可望鬆綁，壓軸登場的SOGO天母店今宣布，周年慶將在11月30日登場，為期12天的檔期，祭出滿仟送百特別回饋，為北區百貨最狂20％回饋，目標要達11.3億元，全年有機會挑戰45.5億元的新高。

受惠疫情趨緩、商業活動恢復正常，SOGO天母店店長蕭淑英表示，入店人流已經回到疫情前的水準，天母店今年1月至今，業績較去年成長2成，精品、化妝品、3C家電等，今年都繳出好成績，業績已回到2019年疫情前的水準。

SOGO台北店周年慶落幕，受惠改裝效益帶來的人潮與商機，忠孝店周年慶業績達31.5億元，再度刷新紀錄，其中，化妝品就做到11億元；SOGO天母店將趁勝追擊，蕭淑英表示，雖然今年沒有五倍券，但品牌陣容強大、商品齊全、回饋最高，周年慶有信心達到11.3億元，全年挑戰45.5億元新高；上次全年最高是2014年周年慶遇上霸王級寒流，外套、長靴加持下，全年業績達45.3億元。

全球高通膨趨勢，SOGO天母店首度推出買黃金，滿1萬元送50元的回饋，加上樓面1％回饋、國泰世華CUBE卡4％回饋，累計最高回饋率達10％，天母店表示，在抗通膨、黃金價格低檔，以及疫情解封婚嫁需求下，黃金會有兩位數的交易成長。

SOGO天母店11月30日至12月11日周年慶強勢登場；今年美妝殿堂推出化妝品9折，秋冬服飾6折起，超市9折促銷活動；全館百貨服飾滿仟送百超值特別回饋，首五日滿6萬元加贈1000元，累計回饋無上限；

國泰世華卡友滿5000元贈300超值回饋享優惠，刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達10％；今年SOGO天母店邀請15家銀行配合，首4日綁定HAPPY GO PAY支付再加碼快樂購點數10倍送，消費者刷卡滿額享回饋優惠好康不間斷；另還有指定銀行分期再加贈SOGO電子商品券，10期、12期分期0利率，在通膨時代，替消費者精打細算，輕鬆購物省荷包。

SOGO APP也持續優化升級，輕鬆逛街，贈獎活動線上一機搞定免排隊，周年慶期間APP會員獨享天母SOGO 200元電子折價券，單筆滿3千元即可抵用壹張；今年首度納入美食優惠，下班到天母店美食街或麵包店再送50元美食金。