《華爾街日報》21日披露沙烏地阿拉伯領銜的石油輸出國家組織（OPEC）討論增產，紐約油價應聲重挫逾6％跌破每桶80美元。但沙國隨後緊急否認，還說不排除進一步減產平衡油市，油價聞訊反彈回穩。

《華爾街日報》引述OPEC代表報導，沙國與其他OPEC成員正在討論，考慮於12月4日產油國聯盟OPEC+集會時提議每日增產50萬桶。

OPEC+下月4日召開會議的翌日，正好是歐盟禁運俄羅斯石油的懲罰性措施上路，同一天七國集團（G7）也對俄國原油設價格上限，這些可能導致俄油斷供。

報導提到，拜登政府曾向一名聯邦法院法官表明，《華盛頓郵報》記者哈紹吉遇害的官司，沙國王儲穆罕默德應享有主權豁免。這被解讀為是對沙國王儲讓步，提升他身為沙國實際統治者的地位，此後市場便冒出沙國擬增產的傳聞。

報導指出，OPEC+增產有助修復與美國拜登政府的裂痕。OPEC+上月無視拜登總統的增產呼籲，宣布每日減產200萬桶，白宮批評此舉會破壞打擊俄羅斯侵烏的努力。

但沙國官方隨後出面否認《華爾街日報》報導，強調OPEC+仍堅持減產，油價若續跌會採取進一步措施平衡油市。沙國能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）除駁斥增產報導，甚至說油產量可能不增反減。

其實早在OPEC+擬增產報導曝光前，油價就跌跌不休。周一倫敦布蘭特期油因《華爾街日報》的報導，跌低到每桶82.32美元，為今年1月11日以來新低。

紐約西德州中級原油期貨（WTI）重挫多達6.2％，80美元關卡失守來到每桶75.08美元，創1月3日以來最低價。

不過沙國否認增產報導後，油價又反彈回穩。周二布蘭特期油漲1.3％，來到每桶88.61美元；WTI也是漲1.3％，站回80美元之上來到每桶81.04美元。