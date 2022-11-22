《華爾街日報》21日披露沙烏地阿拉伯領銜的石油輸出國家組織（OPEC）討論增產，紐約油價應聲重挫逾6％跌破每桶80美元。但沙國隨後緊急否認，還說不排除進一步減產平衡油市，油價聞訊反彈回穩。
《華爾街日報》引述OPEC代表報導，沙國與其他OPEC成員正在討論，考慮於12月4日產油國聯盟OPEC+集會時提議每日增產50萬桶。
OPEC+下月4日召開會議的翌日，正好是歐盟禁運俄羅斯石油的懲罰性措施上路，同一天七國集團（G7）也對俄國原油設價格上限，這些可能導致俄油斷供。
報導提到，拜登政府曾向一名聯邦法院法官表明，《華盛頓郵報》記者哈紹吉遇害的官司，沙國王儲穆罕默德應享有主權豁免。這被解讀為是對沙國王儲讓步，提升他身為沙國實際統治者的地位，此後市場便冒出沙國擬增產的傳聞。
報導指出，OPEC+增產有助修復與美國拜登政府的裂痕。OPEC+上月無視拜登總統的增產呼籲，宣布每日減產200萬桶，白宮批評此舉會破壞打擊俄羅斯侵烏的努力。
但沙國官方隨後出面否認《華爾街日報》報導，強調OPEC+仍堅持減產，油價若續跌會採取進一步措施平衡油市。沙國能源部長阿卜度拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）除駁斥增產報導，甚至說油產量可能不增反減。
其實早在OPEC+擬增產報導曝光前，油價就跌跌不休。周一倫敦布蘭特期油因《華爾街日報》的報導，跌低到每桶82.32美元，為今年1月11日以來新低。
紐約西德州中級原油期貨（WTI）重挫多達6.2％，80美元關卡失守來到每桶75.08美元，創1月3日以來最低價。
不過沙國否認增產報導後，油價又反彈回穩。周二布蘭特期油漲1.3％，來到每桶88.61美元；WTI也是漲1.3％，站回80美元之上來到每桶81.04美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。