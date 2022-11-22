聯準會（Fed）鷹式升息壓通膨，經濟衰退恐懼瀰漫華爾街與美國企業，但通膨數據降溫、零售銷售及消費支出依舊強勁、薪資微幅成長，這些指標讓美企高層鬆一口氣，衰退疑慮似有減退跡象。

根據數據供應商FactSet資料，標普500企業在第三季法說會提到「衰退」（recession）字眼的次數，比起第二季減少26％。

69％標普企業的第三季每股盈餘（EPS）優於預期，71％標普企業的Q3營收擊敗預測。儘管標普企業Q3獲利低於5年平均值，Q3營收不及10年平均值，但反映出經濟未到崩潰的地步。

11月出爐的經濟指標也顯示，美國經濟可能出現金髮女孩情境（Goldilocks），利率升幅放緩、消費支出仍相當強勁。

從10月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）走勢來看，美國通膨全面降溫。非農就業數據告訴我們薪資微幅成長，零售銷售還是很強。

雖說美企執行長對經濟前景仍感悲觀，只是想法不再那麼極端，不會馬上聯想到衰退。

今年6月，摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）警告會出現經濟颶風。但摩通經濟學家費羅利（Michael Feroli）與席爾佛（Daniel Silver）調降威脅等級， 他們說美國在明年下半進入溫和衰退。

高盛分析師更樂觀，現在看好美國明年可望完全躲過衰退，只不過成長速度變慢。

經濟諮商理事會（The Conference Board）10月發布的調查發現，美企執行長大多看衰美國經濟，預期未來12到18個月步入衰退。儘管如此，卻有高達85％受訪CEO認為衰退為時短暫且不嚴重，全球外溢程度有限。

至於企業未來盈虧，取決於美國聯準會的升息動向。投資人將緊盯Fed 12月政策會議的決策，找尋Fed是否會放鬆升息力道的蛛絲馬跡。