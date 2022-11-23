桃園市議員候選人凌濤近日猛攻桃園市長鄭文燦炒地皮議題，鄭文燦也對凌濤等人提告。凌濤22日晚間在臉書發文，指過去鄭文燦及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬團隊如何抹黑國民黨桃園市長候選人張善政，如今檢驗桃園的一塊地，鄭文燦就受不了，歡迎傳喚所有地主、利益牽涉者到法庭上，讓司法拆穿所有謊言跟假象。

凌濤在臉書發文指出，過去幾個月，鄭文燦、鄭運鵬團隊是如何搭配國家機器、週刊，塞黑函、潑髒水，追殺張善政，傷害桃園人的善良，市民都看在眼裡。如今凌濤等人有憑有據指出，鄭文燦進出郭哲敏詐騙集團經營的「88會館」是事實，縱容詐團在八德炒農地，牟取暴利是事實。

凌濤又說，如果檢驗桃園的一塊地，鄭文燦就受不了，那鄭文燦根本不必想更上一層樓，因為鄭文燦當了整整8年的市長，跟鄭文燦有關的土地，想必不止這一塊。他說，為了桃園的政治環境與未來發展，檢驗是必須，歡迎鄭文燦將所有地主、利益牽涉者全部傳喚到法庭上，讓司法拆穿所有謊言與假象。凌濤說，勇敢向前，繼續檢驗，這是凌濤對桃園的承諾。「市民會想要知道這些土地開發的真相，站在善良的這一邊。」