台酒花蓮酒廠土地開發案一再受挫，媒體爆料給花蓮縣政府的6,845萬元回饋金打水漂，台酒今晚發出聲明澄清，並強調2014年的6,845萬元是土地使用類別變更回饋金，主要是上繳給經濟部工業局。

台酒指出，花蓮酒廠土地開發案始於103年，當時6,845萬元係土地使用類別變更回饋金，主要是繳交給工業局，時空背景變動之下，108年3月13日公司亦配合經濟部能源政策推動設置太陽能光電案，同年3月28日董事長丁彥哲上任後，持續推動和地方政府溝通，希望促成國家多元能源政策，期間更有8、9家廠商參標，不過與地方政府期待未能一致

台酒強調，事實上，花蓮地區的地面型太陽能案，非只台酒公司未能成案，包括民間與工業局等公務部門的申請案至今都無法成案。

台酒表示，近年該公司營收確實和減少香菸代工有關係，但近幾年國際原物上揚、烏俄戰爭、民生物資運費上揚、新冠疫情衝擊餐飲市場，台酒配合防疫政策生產平價防疫酒精，並努力自行吸收成本，堅持穩定售價，這都會使營收數字看起來不漂亮。

台酒截至去年，公司稅前盈餘都能達到財政部期許目標，甚至出現超前盈餘情形，以營收和稅前盈餘貢獻度為例，107年台酒公司盈收714億，稅前盈餘達到91.7億，108年盈收618億左右，稅前盈餘也高達91.1億，差不到1億元，對國庫貢獻有達到目標，因此行政院去年對台酒工作考成分數，是近年來最高。

至於啤酒生產部分，台酒表示，歷年自5月起是啤酒市場旺季，以產程規劃本來就會在3、4月超前部署，北部缺水危機也促使啤酒廠提早因應，未料5月起防疫政策破天荒禁止餐飲內用，啤酒面臨銷售困境，為免造成浪費，也積極提出促銷方案，這是一般商業活動正常運作範疇，也因公司銷售策略應用得宜，並未造成虧損，反而貢獻部分營收。

台酒表示，公司近年退休員工遽增，年輕員工增加不少，為使公司未來能走得更遠、更能符合市場競爭，一直在做組織檢討調整及數位化轉型，改造工程特別委請國內具規模的四大會計顧問公司參與競標，規劃現代化營運模式，主要希望能在專業帶領下，讓百年公司轉變改革，更符未來的期許並永續發展。