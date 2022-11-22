最新調查顯示，基於通膨壓力和勞動市場緊繃，美國雇主打算在明年為員工加薪4.6％，調幅高於今年實際支出的4.2％，將創下15年來最大增幅。

顧問公司韋萊韜悅（Willis Towers Watson）在10月3日至11月4日間，訪問1,550家美國企業發現，美國通膨壓力（77％）和勞動市場緊繃（67％），是絕大多數受訪者打算大幅調高明年薪資預算的主因。

雖然今年企業的薪資預算已經提升4.2％，但逾三分之二的企業表示，過去12個月以來，薪資支出比最初計畫的還要高。

然而目前美國通膨達7.7％，薪資調幅一旦低於該水準，意味著員工的購買力仍不若以往。

韋萊韜悅研究主管強森（Hatti Johansson）指出，美國通膨壓力攀升，且經濟衰退陰影浮現，企業在此時採行各種方法支援員工。

調查顯示，雇主因應明年薪資預算增加的方法各不相同。21％的受訪者表示將重新評估整體薪酬方案，以發揮最大的留才效果；17％表示將靠調高售價支應，還有12％計劃調整公司結構，並減少人力。

此外，加薪也不是齊頭式的平等。部分員工的薪資調幅將高於平均水準，取決於員工績效等多項因素。

顧能（Gartner）人力資源業務副總裁瓦倫西亞（Carolina Valencia）表示，一如既往，擁有企業最需要的技能，加薪幅度也最高。部分最重要和最難找到人手的職務，將分配到大部分的薪資預算。

除了薪資壓力，75％的受訪者亦面臨吸引和留任人才問題，數據幾乎是2020年水準的三倍。

根據美國勞工部數據顯示，美國9月的職缺數增加43.7萬份達1,070萬，數量遠遠多於求職的580萬人。

另一方面，顧能預估企業明年的加薪幅度更高。顧能在9月和10月的調查發現，明年北美企業的加薪幅度平均達7％。