出生醫師世家的22歲女大生瓦倫丁(Mercedes Valentine)因罹患鬆皮症擁有軟骨功，一次接觸鋼管舞後便深深為它著迷，本身也是一名醫學院研究生的她為追求興趣，毅然決然轉換跑道成為網紅，如今她的年收入已遠超過醫爸、醫媽加起來的總合。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《太陽報》（The Sun）報導，來自英格蘭東南部的瓦倫丁被譽為醫界明日之星，擁有姣好臉蛋、火辣身材，現年22歲的她放棄了神經外科的醫學研究員身分，轉換跑道成為一名成人網站OnlyFans的全職模特兒，以拍攝鋼管舞和脫衣舞的影片一炮而紅。

15歲時被診斷罹患罕病鬆皮症(EDS)，成長過程被迫與一系列複雜的健康問題共存，在膠原蛋白和結締組織的合成和結構的影響下學走，通常患者因皮膚彈力異常過度，關節非常靈活，這也使瓦倫丁擁有超乎常人的柔軟度。某次接觸鋼管舞便從此愛上，開啟人生另一扇窗。

她表示，「我的工作就是滿足粉絲的幻想」。很感激這份職業帶給她相當的自由與生活熱情，父母也都非常支持她的選擇，雖然透過淫穢內容賺錢不免引發質疑，但她卻因此獲得許多自信。如今每個月可賺得4.7萬美金(約新台幣146萬)，年收入狠狠輾壓當醫師的父母加總起來約23.5萬美金(約新台幣732萬)。