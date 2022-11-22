「萬安台北出運行＋牽手作伙行！」國民黨台北市長蔣萬安今(22日)啟動「萬安台北出運行」車隊掃街，到大街小巷跟市民朋友們致意，首日就與黨主席朱立倫同車拜票，行程是松山區、信義區、中山區、大同區；熱情民眾沿路揮舞國旗為他打氣，也很多市民打開窗戶、站上陽台賣力大喊「凍蒜」。遇到好多搖下車窗揮手的駕駛、用力比六的機車騎士，途中還有位大哥朝車上拋了一束花，蔣萬安捧起來向他大聲說「謝謝」。

蔣萬安表示，妻子石舫亘的「牽手作伙行」也邁入第七天，各地民眾對她的到來是既心疼又期待，今天她在金龍市場還紅了眼框，原來是一位攤商大姐跟她握手比六，突然哽咽落淚說「辛苦妳了」；蔣萬安感性地說：「我想這是女性之間的同理心，也是發自肺腑的惺惺相惜。」

「我想世間最大的幸福，是心愛之人陪我實現心之所向的理想！」蔣萬安強調：我們分進合擊，但有著共同守護的對象，我們要疼惜的不僅是家中的三個寶貝，還要拚盡全力實現市民對台北的共同盼望。