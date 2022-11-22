許多駕駛曾收過寄來的「紅單」，但有張「紅單」收到後，簡直是「笑中帶淚」。有網友在網上分享自己收到的「紅單」照，原本還以為是交通違規遭開罰，沒想到罰單中竟然有對男女合照，且車牌竟然是「520-LOVE」，仔細一看，原來是「宴客通知單」新人的喜帖，有趣又富創意的設計，也讓網友開玩笑稱「這張應該挺貴的，起碼要花個兩千以上」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1張照片，照片中有張「紅單」，其車牌號碼寫著「520-LOVE」，幸福指數「甜蜜100%」，交情種類「超重量級」，還指出「本單可至禮金櫃台繳納」，而原本的違規條款則改成「幸福人生條款」，還寫下「保證幸福滿滿，好命條例，地1314條99項99款」；原來這張「紅單」是張「宴客通知單」，也註明宴客時間、地點等，並放上2位新人的合照。

他收到1張有趣「紅單」，其內容引網友熱烈討論。（翻攝自臉書爆廢公社）

這張另類有趣的喜帖，也吸引到網友，紛紛留言表示「好有趣的喜帖」、「會不會有人收到就直接拿去超商繳」、「好有創意的喜帖」、「這要是條碼都能超商繳費不是更方便」、「這張比罰單貴」、「這張罰單應該挺貴的，起碼要花個兩千以上」。

另外也有網友表示，有收過類似的喜帖，「我有遇過欸，真的是罰單版的喜帖，我還曾經收過聖旨版的喜帖」、「這對新人一定是當警察的，罰單開習慣了」、「雖然不是第一次看到了，還是恭喜」、「我也收過！這種最貴」。