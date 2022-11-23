台灣半導體已成為全球焦點，日商瑞穗銀行22日舉行的疫後首場「台日投資合作論壇」即選定半導體為主題，日本總行特別重視由台積電引領高階技術的3至4兆日圓大商機，瑞穗銀行行長加藤勝彥和經濟部長王美花同台開場。

王美花強調，台日經貿關係一直很緊密，日本在關鍵材料、低碳技術上和台灣有很好的互補關係，日本是台灣外來投資第三重要來源地，今年占台灣外來投資超過1成，比前一年增加2倍多，台日投資在快速增加，和半導體產業的發展很有關係，而且5G、電動車等產業合作，都還有非常大的進一步潛能。

王美花也點名電動車產業，表示台灣有影像輔助、感知系統、車連網，和資安保全，準備打入國際供應鏈，如果能和日本優異的汽車加工精密技術加以結合，那台日電動車發展就是很好的時機。

加藤勝彥致詞時表示，台灣半導體產業深受世界關注，為了能在先進半導體獲得調度，全世界都希望和台灣緊密合作，單是高階技術就有3至4兆日圓的商機，日本供應商也將跟上腳步，和台灣發展良好的互補關係，同時成長。

加藤勝彥亦表示，瑞穗銀行和投資台灣機構已簽訂備忘錄，合力推動台灣投資資金媒合，希望能為在台灣投資的日商提供全面支援，由於廠商要進行投資決定並不容易，瑞穗銀行希望透過論壇，能讓台日雙方更加認知彼此。