臺南市長黃偉哲非常重視綠能政策，上任以來積極推動太陽光電。在教育局及所有學校之努力下，臺南市所屬學校本(111)年度太陽光電發包發電量已達115MWp，其中更含括廠商出資興建之90校光電球場、48座光電車棚，實為公私協力推動太陽光電之典範！

黃偉哲市長表示，臺南的日照充足，發展太陽能光電是一個既環保又實用的選擇。藉由民間出資新建太陽光電設施，除創造友善綠能減碳校園環境，滿足學生學習使用光電球場的需求，並提供遮蔭的光電停車場外，不增加市府財政負擔，更提供本市學子優質綠能學習環境。且今年實施班班有冷氣政策，太陽光電設施可有效解決用電問題及達成減碳目標，臺南市目前太陽光電之推動量全數可以減碳8.1萬公噸，已取得冷氣新增用電及減碳之平衡。

黃偉哲市長試用學校光電球場。（台南市政府提供）

教育局長鄭新輝表示，在行政院宣布推動太陽光電政策前，黃偉哲市長已將綠能政策列為臺南市的施政目標。校園屋頂設置太陽光電不僅可提供發電，亦解決老舊校舍漏水問題，且透過太陽能板的隔熱效果，並可降低教室之溫度，增加學生上課舒適度。經教育局邀請專業人士共同評估盤點，完成校校有光電之發包設置容量已達115MWp，全數完成後每年預計可發電1.5億萬度，可供4.55萬戶用電，每年回饋金更將近7,000萬元，可供學校每年適時改善學校設施設備。

教育局說明，學校設置太陽光電設施，由廠商針對學校需求場域，依學校校舍屋頂、運動場、停車場、通廊等空間，因地制宜規劃設計出適合學校的光電設施態樣，再由學校組成專業的評選小組，綜合投標廠商各項條件，評選出最優勝廠商，相關過程謹慎且能切合學校需求。

東區崇學國小洪榮進校長表示，全校設置的校舍屋頂及球場太陽光電設施，全部完成後總發電量達1538.16kWp，網球場、排球場、籃球場結合太陽能發電，學生上體育課、辦理相關活動可克服天候的限制，享有優質的學習環境。

崇學國小。（圖/台南市政府提供）

崇學國小。（圖/台南市政府提供）

安順國中蔡宗憲校長表示，學校設置的太陽光電設施包括改造露天的籃球場、科學樓、力行樓、勤學樓和游泳池等，發電量達660.4kWp，啟用後除了改善頂樓教室悶熱外，將籃球場改造成一個多功能的風雨球場，頗受學生喜愛。

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