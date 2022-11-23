台中一名人妻先前在家中自小客車擋風玻璃上發現一張紙，打開一看竟發現內容為丈夫與另名女同事的親密對話紀錄，才得知丈夫外遇多時，憤而興訟控告丈夫及女同事。案經上訴，人妻撤告丈夫，台中地院撤銷原判，判女同事須賠償7萬5千元為適當，可上訴。

判決書指出，人妻主張與男子阿良（化名）為夫妻，2019年9月間，她於家中的自小客車擋風玻璃上發現一份文件，打開才發現為阿良與許姓女同事的通訊軟體對話紀錄，門口的監視器也清楚拍下為許姓女子親自置放該份文件。

人妻控訴，她追查之下才得知，丈夫與許女是同事，兩人於2017年1月至2018年4月間任職於同公司，期間互相傳簡訊、一同出遊，甚至發生性行為等，均已侵害她的配偶權，故依法向2人請求賠償金。

對此，許女否認與阿良發生性行為，稱人妻早已知情她與阿良有超友誼的互動，卻遲至2021年6月才向她提告求償，已經超過侵權行為損害賠償請求權的時效，認為人妻並無理由向她求償。

一審台中簡易庭勘驗證據，發現許女曾與阿良互傳簡訊寫道，「哈哈哈，我過短？我有X公分會過短」、「我不搞東搞西，我只搞你」、「謝謝妳今晚下麵給我吃」等涉及身體隱私部位及特徵的對話，認為阿良稱曾與許女發生性行為一言非妄言，故不採信許女說詞，判阿良與許女應連帶賠償15萬元。

案經上訴，台中地院審理時，法官考量阿良已賠償7萬5千元並獲得妻子原諒，阿良妻子也決定拋棄向他請求賠償等，故撤銷原判決，判許女須賠償7萬5千元。可上訴。