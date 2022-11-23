從2010年FB進入台灣市場、智慧手機普及以後，台灣的廣告市場就從數位廣告起一路更迭，2014年為了因應廣告的即時操作而進入廣告科技時代，2018年一些大廠開始把CM、ERP系統都改為行銷科技系統，至2020年起則開始如雨後春筍地湧現各種台灣自製系統，而進入了行銷自動化時代。潮網科技新事業群合夥人駱呈義表示，在這個不斷往前邁進的科技潮流裡，科技應用的關鍵就是數據的蒐集、分系與運用。

廣告科技活化數據資產

駱呈義說，企業其實並不是跟臉書買廣告，而是買數據，因為一旦消費者從臉書的連結到你的店商平台購物時，臉書的數據就會變成企業的自有數據了。所以在疫情期間，他給店家的建議都是，利用消費者消失的空檔，好好活化自己的數據資產，所以當解封以後，有的店家關門了，有的店家生意卻更好了。

對於數據的分析與運用，駱呈義以自己公司轉投資的美食類的電商平台為例，說明說數據運用之技巧。他說，中秋期間，該電商準備推出一組高單價魚子醬商品，於是他們現在先找出客層裡的消費金額與購買週期，鎖定了一群每月都回購高單價柴窯火腿的客人，於是電商就在這些客人快回購地時間點發送折扣訊息鼓勵他們回來。電商又發現，這群客人不但常買火腿，也常買起司，所以就推出火腿配起司組合商品，同時，也對買火腿的客人發起司新訊，對買起司的客人發火腿新訊。另外，電商再把經常重複購買的鐵粉找出來，發予訊息，結果在100位客人裡，有58點開這封信，其中又有10位成交，貢獻了10萬元營收。最後，他們再根據數據猜測，喜歡火腿的人可能也喜歡生蠔，於是又對買火腿客人發送生蠔訊息。這就是利用數據分析進行的個人化行銷。

這類行銷系統對行銷人員對大的挑戰是，難道人要聽命於機器嗎？對此，駱呈義建議，可以先跑數據，根據分析結果來擬定行銷計畫，執行後再根據結果修正計畫，再繼續確認效果。經過反覆循環，效果就會越來越好，而達到「人機一體」的狀態。

行銷自動化勢在必行

駱呈義說，面對未來，行銷自動化已勢在必行，他給企業的建議是，必須先知道企業的急於解決的痛點在哪裡，才知道該選擇哪一個系統。而且數位轉型是整個企業的各個部門，從上至下都要一起轉型的，例如，大至商品設計或小至發送EDM的時間，都要能跟著數據結果一起調整。

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