今年各國央行大舉買進黃金，根據日經亞洲報導，世界黃金協會(World Gold Council) 最新公布的報告顯示，各國央行第三季期間淨買入399.3公噸黃金，遠比前季的186公噸以及第一季的87.7公噸還要高，推測可能是中國為了減輕對美元的依賴，因此大買黃金。

報導指出，各國央行在第3季購買黃金數量年暴增逾三倍，而且今年來購買總量已超過1976年以來任何全年紀錄，目前確定的買主包括土耳其、烏茲別克及印度，分別買進31.2噸、26.1噸、17.5噸黃金，加總起來只有約90公噸，其餘約300公噸的黃金，外界尚不清楚誰是買家。

市場猜測，中國也許是幕後大咖買家，市場分析師Itsuo Toshima說，中國人民銀行可能向俄國央行購買大量黃金。而中國過去曾有類似舉動，北京政府2009年起未公開黃金儲備變化，直到2015年才揭露持有黃金暴增約600公噸。

日本經濟學家Emin Yurumazu則表示，看到俄羅斯入侵烏克蘭後海外資產被凍結，中國和其他一些國家急於減少對美元的依賴，快速累積手上黃金部位。

另一方面，中國也一直在減持美國公債。根據美國財政部公布數據，美國第二大海外債主中國，9 月持有規模降至9336億美元，是連續第六個月低1兆美元大關。中國海關資料則顯示，中國7月向俄羅斯進口的黃金較前月增加超過8倍，約是去年同期的50倍之多。