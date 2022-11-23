美國總統拜登20日迎接80大壽，外界關注他是否還能再戰2024，如果連任成功，卸任時他將高齡86歲，加深外界對他的健康疑慮。不過專家指出，拜登有許多「抗老」優勢，包括相當活躍、生活方式健康、持續運動等，讓他即便高齡，卻仍相當健康及保有生產力。

《紐約時報》（New York Times）報導，每過10年，一個人面臨會威脅生命的疾病、痴呆、甚至死亡風險就上升地愈快，不過研究老年族群的專家指出，年過80的老年人只要夠活躍、有目標，他們仍能保持健康並保有生產力，另外，智慧及經驗也是重要的考量因素。

《紐時》採訪的10位專家普遍認同，即便拜登年事已高，但他仍有許多優勢：他受過高等教育，有許多社交活動，有一份需要大量思考的刺激性活動，他已婚，而且和家庭有強烈連結，這些都是過去研究發現，能夠避免痴呆、有助於健康老化的因素。此外，拜登不菸、不酒，一周運動5天，身邊還有最一流的醫療團隊。

哥倫比亞大學公共衛生學院教授羅威（John Rowe）表示，80歲白人男性的平均預期壽命是88歲，不過實際上許多80多歲的白人男性已經非常衰弱、住在養老院。

美國總統拜登成為美國史上第一位高齡80歲的在位總統。

研究衰老的科學家強調，實際年齡與生理年齡不同，當年紀愈大時，兩者經常出現分歧，專家指出，老年族群確實身體會衰退、大腦也會發生變化，但是對於活躍的人來說，他們的大腦仍會持續進化，甚至部分大腦功能還會改善。

加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）鑽研年老的精神病學家傑斯特（Dilip Jeste）博士表示，認為老年只與衰退有關的觀念是不正確的，他說世界各地有許多研究顯示，在身體、社交、心理及認知層面都維持活躍的人，身體特定網絡的連結性會增強，年長者特定大腦區域甚至還會形成新的神經元及突觸。

拜登私人醫師歐康納（Kevin O'Connor）去年公布拜登的醫療報告結論，形容拜登是一名「健康、精力充沛的78歲男性」，歐康納當時表示，拜登正在服用控制膽固醇及心房顫動（atrial fibrillation，即持續性心律不整）的藥物，他也指出拜登說話時清喉嚨的次數愈來愈頻繁且嚴重，可能和胃食道逆流有關，另外他的步伐也有些僵硬。

杜克大學醫學院榮譽教授布萊澤（Dan Blazer）表示，上述2種情況在老年人身上非常常見。

拜登與家人歡慶80歲生日。

他提到拜登經常口誤，包括有次拜登在活動上詢問已經過世的議員在哪裡，顯然已經忘了議員已經過世，布萊澤形容這種情況為記憶衰退（Slippage of memory），在老年人身上很「常見」，「並不是真正的衰退」，「他們忘記，他們記得他們忘了，他們最終想起來他們忘了什麼。」

哈佛大學公共衛生學院（Harvard University School of Public Health）教授柏克蔓（Lisa Berkman）指出，80多歲的長者通常會經歷衰退，「我們不該對此天真」，不過她也強調當中有許多差異，功能運作處在高水準的人甚至還有機會再拚10年，並且做出非常重要的貢獻。

專家們認為，從白宮公布的醫療紀錄來看，看起來拜登是「以健康的方式」衰老。