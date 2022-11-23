供應鏈再添變數，全美最大鐵路工會與鐵路公司仍未達成共識，罷工風險上升，美國零售業領袖協會（Retail Industry Leaders Association）呼籲拜登政府介入斡旋，以免罷工衝擊全美供應鏈和物流，進而推升通膨損害美國經濟。

CNN報導，零售業領袖協會成員包括沃爾瑪、目標、家得寶等企業，協會警告，「罷工將對全美物流造成巨大破壞，影響波及供應鏈和整體經濟」。

零售業領袖協會在聲明中指出，零售業者呼籲決策者採取所有能動用的工具，以避免一場自找的經濟災難。聲明是在鐵路工會拒絕鐵路公司提出的加薪協議，罷工的可能性大增後所發布。

協會表示，雖然值得慶幸的是，今年的節慶禮物已經上架，不過一旦鐵路運輸中斷，將衝擊易腐食品和網購貨物的交付，進而加深美國通膨壓力和經濟損害。

若雙方無法在12月8日前達成協議，美國鐵路工會將會在9日發起罷工，協會呼籲，若屆時未能達成共識，國會必須立刻居中斡旋，避免貨物運輸系統發生災難性停工。

全美零售業聯盟（NRF）執行長沙伊（Matthew Shay）表示，如果鐵路貨物運輸中斷，這將會是一年來最糟糕的時候，「我們希望他們能夠解決，如果無法，也期待國會能夠迅速的採取行動」。