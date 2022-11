中美關係近幾年來發生一連串巨變,尤其戲劇化的是前美國總統川普執政時期的中美關係,隨著美國卸任官員的回憶與記述,許多學者也更堅信中美關係惡化有其內在機制與邏輯。前美國國安顧問麥克馬斯特曾提及川普在訪中過程中出現美中關係重大轉折,但我們從事後看來,這些轉折只是把必然走向競爭與對抗的中美關係進程往前推了一把,轉變的時間或許提前了,但方向並沒有改變。

紫禁城從未因哪個到訪的國家元首進行清場,也從未在故宮內宴請外國元首。川普2017年訪問紫禁城時,中共破例在紫禁城以1949年以來從未實施的最高規格接待。(圖/美聯社)

麥克馬斯特(H.R. McMaster)是美國陸軍中將,擁有美國北卡羅萊納大學歷史學博士學位,他在2020年9月出版了一部回憶錄式的著作《戰場:保衛自由世界的戰鬥》(Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World),講述他在2017年2月至2018年4月期間在擔任白宮國家安全顧問期間,美中關係的歷史性重大轉折是如何發生的。在進入白宮以前,麥克馬斯特被美國媒體認為是美軍將領中最像學者的人物,過去亦曾撰寫一本書嚴厲批評美國參加越戰的政治決策,頗受軍事界與政界的推崇。

美國陸軍中將麥克馬斯特擁有美國北卡羅萊納大學歷史學博士學位,他在2020年9月出版的回憶錄式著作《戰場:保衛自由世界的戰鬥》,以個人經歷講述美中關係歷史性重大轉折的幾個關鍵過性過程。(圖/Amazon)

麥克馬斯特在書中指出,美中關係在川普的手上發生根本性的轉折,是發生於2017年川普夫婦訪問北京期間。當時中共國家主席習近平破例在紫禁城設宴款待川普,希望川普在任上繼續強化美中的友好關係。即便川普曾魯莽地接聽了蔡英文恭賀他當選美國總統的電話,但習近平還是對中美關係的發展有很高的期望。川普對紫禁城內的一切感到好奇,也看得出來在與習近平相處時心情相當輕鬆。

做為美國總統川普訪問團成員之一的麥克馬斯特指出,川普的改變是發生在與中共總理李克強舉行的最後一場會議中,當時李克強發表很長一段講話,希望川普與其幕僚們能充分了解了北京方面對中美關係的看法。

麥克馬斯特在書中指出,川普的改變是發生在與中共總理李克強舉行的最後一場會議中,當時李克強發表很長一段講話,希望川普與其幕僚們能充分了解了北京方面對中美關係的看法。(圖/新華社)

李克強當時說,中國已擁有強大的工業與科技基礎,早已不需要再依賴美國,美國認為中國進行不公平貿易的想法是沒有根據的。他還說,美國在未來全球經濟中扮演的角色,應該是為中國提供原材料、農產品與能源,讓中國生產高科技的工業產品與消費品。

李克強在與川普的會議上說,中國擁有強大的工業與科技基礎,早已不需要再依賴美國,美國未來應該為中國提供原材料、農產品與能源,讓中國生產高科技產品與消費品。(圖/新華社)

李克強發言時,川普耐着性子聽了很久,最後還是忍不住打斷了李克強的講話,隨後川普禮貌性地向李克強致謝,便起身結束了這次會議。隨後川普與代表團成員返回酒店,準備參加當晚在人民大會堂舉行的國宴。過程中麥克馬斯特與副國安顧問博明(Matthew Pottinger)談起下午與中方召開會議中李克強的長篇談話,他與博明都認為,現在的中共已經不再是鄧小平於1990年代改革開放初期的中共,他們將不再遵循「韜光養晦,絕不當頭」的原則。

川普在離華前的記者會上提到中美貿易磨擦的問題時,還轉頭對習近平意有所指地說:「我不怪你,我怪我們自己」。(圖/中新社)

川普在離華前的記者會還是提到中美貿易磨擦的問題,麥克馬斯特在書中特別提到,川普談到這個問題時轉頭對習近平意有所指地說:「我不怪你,我怪我們自己」。作者認為川普這話的意思是指,中國要改變現有的國際體系與自由市場經濟規則,美國對此不會再坐視不管了。結束北京之行後,美國大幅修改對中國政策,從「戰略性交往」轉型為「競爭性交往」。他進一步指出,美國長期坐視中共的強勢外交結合經濟滲透向全球蔓延,美國改變其中國政策是必然結果,美方必須用新的戰術讓中國按著美國所期望的方式行事。

麥克馬斯特認為,2008年金融危機過後,許多國家對自由市場經濟體系信心盡失,這時的中國對他們的經濟與社會主義體制則是信心滿滿。北京認為美國的體制無法挽救危機,西方國家必須依賴快速發展、蒸蒸日上的中國,因此開始向全世界推銷的其計劃經濟模式,要求鄰國學習中國的路線,脫離美國盟友圈並跟著中國走。這種想法尤其表現在2010年東南亞國家協外長會議上中共外長楊潔篪的說法:「中國是大國,其他這些國家是小國,這是無法改變的事實。」許多中國的學者也撰文推崇中國快速升高的國際地位,並冠以「和平崛起」的名稱。

麥克馬斯特的在書中表達的見解雖不見得正確,但至少反映出相當一部份美國人對美中關係改變的看法,也讓外界理解美國改變對華政策的邏輯。(圖/路透)

麥克馬斯特的在書中表達的見解雖不見得正確,但至少反映出相當一部份美國人對美中關係改變的看法,也讓外界理解美國改變對華政策的邏輯,儘管這種對中國的觀察並不十分全面,卻是目前美國最主流的觀點。因此幾乎所有人都認為,美國期中選舉的結果並不會改變美國對華政策,不論誰輸誰贏,對華政策都會愈來愈強硬,直到下一次總統大選也會是如此。麥克馬斯特在書中提出警告,中國人不會按照西方人希望的方式發展,因此,美中的政治僵局恐怕幾年內還看不到和解的曙光。