總統蔡英文日前曾說「要用選票向國際傳達正確訊息」，臉書粉專「政客爽」22日發文開酸問民進黨，推出桃園市長候選人鄭運鵬這種曾經做過納粹相關廣告，還被國際撻伐的人才，是要向國際傳達什麼訊息？他還批，鄭運鵬當初也是力推數位中介法，是幫執政黨限縮言論自由的幫兇，這是要向國際傳達獨裁才是美德的訊息嗎？

2001年鄭運鵬擔任民進黨文宣部主任，當時執政的民進黨曾推出有希特勒畫面的「嗆聲新世代」廣告，引發國際抗議與國際媒體批評。在國際的不滿下，民進黨先是表示不更動廣告，在希特勒畫面加註「獨裁造成災難」的紅色字樣繼續播出，最後仍由民進黨主席謝長廷宣布廣告停播。但此事已讓台灣在國際觀形象大傷，美國反誹謗聯盟會長福克斯曼當時也表示，此事凸顯台灣仍需要有關納粹德國屠殺猶太人的教育。

政客爽指出，當時這個事件讓以色列、德國駐台辦事處非常不滿，來看看他們說了什麼？以色列駐臺灣經濟和文化辦事處主任齊波里表示：「我不相信臺灣這樣的社會竟然敬佩像希特勒這種魔鬼。他的所作所為傷害了很多人。」

代表猶太人的美國反誹謗聯盟會長福克斯曼要求民進黨立即停播該廣告：「臺灣的執政黨可以製作一則以希特勒作為今日青年楷模的電視廣告是令人憤怒和震驚的。我們呼籲該黨的領導階層立即停止播出此一極為令人不快的電視廣告，並且確保此一不幸的判斷錯誤能用來協助臺灣各地瞭解希特勒的殘暴政權和對猶太人的大屠殺」

政客爽直批，鄭文燦用豆腐渣的運動中心天花板崩塌讓全世界認識桃園，鄭運鵬用納粹素材的廣告讓全世界憤怒，這樣的人是要帶領桃園走向法西斯主義嗎？