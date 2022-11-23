2022年卡達世界盃足球賽23日進行C組另場小組賽，波蘭隊長萊萬多斯基（Robert Lewandowski）在第58分鐘操刀12碼罰球，結果被墨西哥37歲門將歐丘亞（Guillermo Ochoa）擋下，最終兩隊以0比0握手言和，各拿下1分積分。

墨西哥此役擁有49％的持球機會，全場射門也以14比9、射正4比2都優於波蘭，多次兵臨城下卻無法成功破門。而波蘭最有機會打破平手僵局的機會在下半場，第55分鐘墨西哥莫雷諾（Héctor Moreno）在禁區拉了對手衣服，裁判透過VAR檢視後確認犯規並給了張黃牌，也讓波蘭獲得12碼罰球機會。

波蘭大好得分機會交給萊萬多斯基執行，卻被墨西哥門將歐丘亞擋下，全場墨西哥球迷歡聲雷動，隨後兩軍都無功而返，最終正規90分鐘結束後以0比0和局作收。

目前C組戰績由沙烏地阿拉伯拿下3分積分排名第一，波蘭、墨西哥個拿下1分並列，首戰爆冷吞敗的阿根廷則是暫時墊底。而沙國在小組賽首戰上演驚奇以2比1擊敗阿根廷後，好消息傳回國內後，王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）建議，要用全國人民放假來慶祝這歷史性的一勝，國王薩勒曼（Salman）也批准了這個建議，當地時間週三全國將放假一天。