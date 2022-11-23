Balenciaga using photos of little girls playing with teddy bears dressed in bondage gear on their website. Lovely. pic.twitter.com/mYnt0CJuif — Slarty Bartfast (@DatCatDer) November 20, 2022

時尚品牌BALENCIAGA日前推出充滿趣味性的HOLIDAY OBJECTS系列，該系列囊括家居選物、寵物服飾、香氛等單品，廣告大片則邀來紀實攝影師加布裡埃爾加林貝蒂（Gabriele Galimberti）掌鏡拍攝，為呼應童趣靈感特邀小朋友身穿品牌迷你運動套裝、運動鞋，手抱與套裝同色系的紫色泰迪熊站在該系列單品中，然而此一照片卻在歐美社群引起軒然大波，而品牌也火速於IG限時道歉，並表示該照片已在品牌所有平台撤除。

在本次廣告大片惹議的主要是小女孩手中的泰迪熊，紫色的泰迪熊上從照片中可見期待著皮革胸背袋、項圈等，另一張大片中的泰迪熊，則身穿漁網上衣搭配具有鎖頭的領子，腳踝與手腕各有皮革手環，兩只泰迪熊的配件讓人聯想到BDSM經常使用的束縛道具，讓許多歐美網友質疑這樣的照片是否合適，引起大量討論，面對輿論的抨擊品牌也快速地於官方IG帳號表示，「我們對於品牌廣告片所引起的爭議，感到誠摯的抱歉，我們的絨毛泰迪熊包款並不應該由孩童演繹，我們已從我們原有的平台上下架該廣告片。」