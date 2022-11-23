林昱君在新歌MV中，用心打造亮眼造型。（華研國際提供）

新人林昱君過去曾在網路上發表〈我討厭台北的天氣〉、〈愛在比佛利〉、〈偶爾會想你（也就偶爾而已）〉等流露鮮明個性的歌曲，作為新世代放廢自我、隨性不羈的怪奇女子代表，近日推出最新搖滾單曲〈今天不想〉為傲嬌少女們發聲。

她預告籌備多時的首張專輯即將問世，且此次還邀請暗黑女王陳珊妮「調教」出任單曲製作人，她分享配唱當天見到陳珊妮本人時的迷妹指數狂飆：「要見偶像不免還是會緊張，當下我有點腿軟，她還很溫柔地先跟我聊天熟悉一下後才進錄音室。」

儘管林昱君強忍內心激動的情緒，仍被陳珊妮察覺聲音有些微顫抖，於是問她：「妳很緊張嗎？怎麼樣可以讓妳放鬆？」林昱君竟無厘頭地提出「愛的抱抱」請求，對方也爽快答應，樂得她搞笑頻頻喊：「真的卯死！」

〈今天不想〉的MV男主角找來高爾宣的親哥高爾賢主演，而林昱君被導演下指令要自由發揮喜劇魂，她只能硬著頭皮在初次見面的高爾賢面前解放自己調皮好動的一面飾演「瘋女友」。出乎意料的是，林昱君成功以浮誇的肢體與戲謔的表情，把原以為只需要擺出帥氣姿勢展現態度的高爾賢逗得驚慌失措，且必須全程忍笑憋出內傷，表現出劇場式的喜劇感讓林昱君得意地說：「太有成就感了，我很好笑吧，憋不住吧。」