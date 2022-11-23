美國為要將半導體供應鏈「去台化」及力推「本土化」下，台積電（2330）在亞利桑那州興建12吋晶圓廠（Fab 21）預計12月6日新機進駐，CTWANT記者調查，環球晶（6488）在德州謝爾曼市蓋的12吋矽晶圓廠也將在12月動土，這樁50億美元（合台幣1550億元）的投資案，也讓人稱「晶圓女王」的環球晶董座徐秀蘭被選為「2022富比士亞洲商界女性領導人」之一。

這是《富比士》2012年首次發表亞洲商界女強人排行榜以來，第４位台灣女企業家上榜，前兩位是2012上榜的王雪紅與王效蘭，王雪紅為台灣經營之神台塑集團創辦人王永慶二房三女，她創辦宏達電（HTC），在手機市場一度打敗蘋果與三星，王效蘭則是聯合報創辦人王惕吾之長女，復興法國百年品牌LAVIN，三年後、2015年，則是上銀科技總經理蔡蕙卿上榜。

上銀總經理蔡惠卿、宏達電董事長王雪紅，分別獲選2015年、2012年富比士亞洲商界女性領導人。（圖／報系資料照）

睽違6年後，由徐秀蘭上榜。《富比士》指出，徐秀蘭在2008、2012、2016年三次完成關鍵併購，令環球晶實力與日商信越、勝高比肩，今年更主導影響世界科技發展基礎－矽晶圓的產能，應對疫後新變局。她也是繼王雪紅、帆宣董事長高新明之後，第3位台灣高科技名女人。

對於被冠上亞洲商界女強人殊榮，徐秀蘭仍如常工作，環球晶內部不少員工向記者透露，「我們都好崇拜她！」

「Doris（徐秀蘭）在公事精準判斷且成就斐然，但態度親切，經常鼓勵女性同仁並給予升遷機會，不少女性員工視她為ROLE MODEL。」一位公司內部主管表示，男員工則覺得，「Doris和氣，工作氛圍非常好，但公事上她絕對高標準，對自己要求更高。」「我們上班時，董事長已經在辦公室，她中午多在辦公室裡、很少用餐，我們下班時她也還沒離開。」

晶圓女王徐秀蘭，被美國商務部長雷蒙多親自致電，考慮赴美設置環球晶生產基地。（圖／報系資料照）

徐秀蘭生於新北市三重，輔大畢業後赴美攻讀，取得電腦科學碩士後返台，1998年、當時37歲的徐秀蘭在華強科工作，被中美晶大股東孫鐵漢延攬加入中美晶，擔任業務協理的她提出「希望把中美矽晶經營成晶圓廠裡的台積電」，獲中美晶董事長盧明光賞識與重用。

2011年，環球晶從中美晶獨立，由徐秀蘭任環球晶董座， 2020年中美晶董事長盧明光退休，由徐秀蘭上為，成為中美晶集團女舵主，同時間，中美晶營收從2011年的175億元到2021年增為688億元，十年翻三倍，同期間，每股稅後純益（EPS）更是從1.02元增為10.54元，足足增長九倍，環球晶表現不遑多讓，年營收由2013年的156億元到2021年增到519億元，同期間EPS則從6.14元拉高到22元。

儘管身為集團董事長，要處理環球晶、朋程、宏捷科、兆遠、台特化等多家公司事務，徐秀蘭有多位秘書，但她親力親為，自己開車上下班，中午也不用特別幫她準備餐點，更不必幫她背包包，她出差時跟員工一起坐經濟艙，有時候日本行程甚至一日來回，員工透露徐秀蘭「節省，而且超級認真工作」；在併購日本廠GWJ後8個月徐秀蘭就學好日文，更展現驚人的學習力，也刷新日本人對女性CEO的看法。

環球晶一度考慮將新廠設在南韓，但最終花落美國德州，朝鮮日報因此大篇幅報導，批評美國將環球晶搶走的行為「不顧盟友關係」。（圖／翻攝自網站）

中美晶與環球晶每年自辦4次法人說明會、櫃買中心4次業績發表會，還有每年1次股東會，徐秀蘭都親自主持，向投資人仔細說明，「全球經濟壞消息非常多，高能源價格、地緣政治、俄烏戰爭、疫情風控、通膨、利率上漲、匯率波動… 這些都是市場上很大的不穩定因素」，徐秀蘭在10日的法說會直白地說，「對環球晶來看，很少有這麼多壓力和壞消息發生在同一時間」，

不過，「環球晶的資金管理跟成本都有競爭力！」身為世界最大矽晶圓供應商之一的徐秀蘭沒在怕，「2023年幸運在營運有長約、預付貨款保護住，比較後面才受影響，跟客戶做長期合作，各種變數對經濟跟民生的影響大到什麼程度，都小心在看。」

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