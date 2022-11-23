對台灣科技業而言，2022年的頭條大代誌就是以美國為首的全球供應鏈去台化，台灣護國神山台積電不但要在美國蓋5奈米廠，還要再蓋3奈米廠，就連提供晶圓的「矽晶圓」一哥環球晶，也同步前去。不同的是，台積電早在川普總統時代就高力度邀約，環球晶則是今年中的「一通電話」後定案。

環球晶這次赴美設廠過程有些曲折，還惹來韓國媒體怒議。環球晶原計畫1300億元併購德國晶圓大廠「世創」（Siltronic），但今年1月底失敗，隨後啟動備案到其他國家設廠，不料6月就拍板砸50億美元赴美設廠。

此一轉折，直到9月初美國商務部長雷蒙多受訪時才揭開謎底，雷蒙多披露通話過程中徐秀蘭曾提及，「南韓設廠的成本只有美國的三分之一」，雷蒙多則回應，「我們會計算看看」，南韓媒體獲悉此事後，據以痛罵美國，「台灣投資南韓的50億美元 美國長官一通電話就攔胡」。

面對德國投資失利及落腳美國的轉折，被徐秀蘭尊為導師的中美晶集團榮譽董事長盧明光告訴CTWANT記者，「因半導體已經被視為『國防與政治基礎工業』」。

擁有30年資歷跨國收購16家企業經驗的「併購天王」盧明光，就收購德國世創失利一事，他分析，「這項併購案已經通過7國的反托拉斯法，也經過最嚴格的美國聯邦交易委員會（FTC）、中國市場監管總局核准，兩邊公司股東也都同意，但最後是被德國經濟部官員拒絕。因為中國對台灣不放棄，他們覺得世創留在歐洲最好！」

德國矽晶圓廠世創（Siltronic）。（圖／翻攝世創Linkedin）

至於赴美設廠，盧明光說，「英特爾、台積電… 很多晶圓廠要在美國製造，美國的晶圓廠會越來越多，但目前在當地的矽晶圓還沒有12吋這麼大的，環球晶是第一個。」環球晶的到來，對於目前矽晶圓高度仰賴進口又急欲重振本土產業的美國，完整了最重要的一塊供應鏈拼圖。

目前環球晶在美國已經有兩個子公司，對當地並不陌生，德州廠更是在子公司GlobiTech旁邊。被問及會不會去看美國新廠動土，盧明光笑說，「我已經是退休的人、只是董事，一切由徐董事長Doris處理」，充份展現對徐秀蘭的信任。

在美中科技戰之下，美國大舉開闢「先進半導體製程」新戰場，以《晶片法》527億美元（超過台幣1.6兆元），不但補助自家的英特爾、NVIDIA、三星、德州儀器等半導體製造商在美設置先進製程，也力邀台積電等，而晶圓材料「矽晶圓」大廠環球晶的到來，則獲美國官員「美國晶片產業因此完整」、「Game Changer」的高度評價。

台積電赴美亞利桑那州設新廠，加大上游矽晶圓環球晶也到美國設置產能的重要性。（圖／取自台積電影片）

不過，併購德國世創失利，讓徐秀蘭為「很貴的一堂課」付上不少學費，除了支付世創5000萬歐元的交易終止費後，「手上持有的一部分世創股票，隨歐洲全球股價大跌，雖然沒有現金流出，我們也要認列股票跌價損失… 」，環球晶今年第三季EPS22元，沒有認列股票跌價損失的話，能達到40.89元。

一位產業購專家指出，外資對地緣政治的顧慮越來越明顯，尤其烏克蘭與俄國開戰，所引起的能源危機以及通膨現象，全球深受其害；在中國與台灣關係上，中國總書記習近平開啟第三任期後，反應個人權力更加穩固，便有第四任期、2027年可能用攻打台灣「秀肌肉」的說法，「一切只是推論，但這已令外資非常緊張」。

尤其美國對中國半導體限制，從技術、軟體、設備到人才步步進逼，「嚴謹檢視後，美國對中國半導體限制，對環球晶影響非常小，很幸運沒有太大影響」，一如徐秀蘭日前法說會上所言，「一切FOLLOW國際行事準則，對所有客戶等同尊重，不會歧視任何國家，全力支持客戶」。在動盪的政經局勢，這位晶圓女王照樣跨步前行。

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