校園的責任在於培育國家未來棟樑，但本刊接獲投訴，一名女大生小花（化名）到私立真理大學住宿後，不但夜不歸營，也與家中斷絕聯絡，父母再見到女兒時，她竟成了新北市理容KTV的小姐，讓家長痛心疾首，想要去學校勸阻女兒，卻被校方以「學生有自主權」為由將小花父母拒於門外，不讓雙方碰面。

該名林姓父親痛批，女兒住在學校，為何晚間可以在外住宿，甚至還跑到八大行業上班，校方管理明顯有疏失，但如今導致女兒走上歪路，他已向教育局及教育部投訴，要讓校方負起責任。

理容KTV一般被稱為理K，店提供的服務就像是便服酒店加上按摩，在裡頭工作的小姐從20歲至40歲都有，她們除要陪客人唱歌喝酒玩遊戲之外，客人若提出按摩需求，她們也必須加以滿足。

本月17日下午，本刊與女大生小花（化名）的家長碰面，已經年邁的夫妻講起心愛的女兒自從進到大學後就變成另一個人，眼眶中盈滿心碎的淚水，看著全家一起出遊的照片，夫妻倆更是哭得淚如雨下。

回想從幼稚園、國小開始，最後看著女兒步入大學校門，原本心中是充滿幸福感，但如今卻得知心愛的女兒在八大行業上班，還被打得遍體鱗傷，林先生除了心痛之外，更多的是對真理大學校方的怨懟。

本刊調查，小花入學後要求父母送她去真理大學學校住宿，雖然父母覺得女兒的堅持有點詭異，但仍拗不過女兒的要求而同意，豈料女兒這一去，不管父母怎麼拜託，女兒都堅持不與他們見面。

「我們送她進去之後，一開始電話會接，但就是不回家看我們，從今年5月到10月，我們只在10月看過她一次。」林母說，一開始小花的班導總說女兒成績很好，還擔任班代表，林母還以為女兒不回家是因為想要認真念書，讓她十分欣慰，豈料，這竟是校方搪塞女兒走上歪路的理由。

「今年大概8月初的時候，我接到一通自稱理容KTV經理的電話，她說我女兒被打得很慘，要我過去照顧女兒，我原本以為是詐騙電話，但因為很久沒有女兒的消息，所以我還是搭車去看她。」林母說。

據了解，小花因為和校外的男友發生口角爭執，男友竟衝到小花上班的理容KTV對著她猛打，甚至還拿酒杯往小花身上砸，導致小花滿身是傷，也因此，理容KTV的經理致電給小花父母，希望他們到場關心小花傷勢，「無論我們多想把她帶回家，但她（小花）卻堅決趕走我們。」小花母親說。

小花父母控訴，真理大學校方多次阻擋父母與小花碰面溝通。（圖／趙世勳攝）

「我看到她在那間店上班，脖子上有紅痕，身上都是抓痕、頭還腫腫的，我的心真的很痛。」林母表示，原本自己以為是惡作劇，當見到女兒的霎那才知道惡夢成真，她看著女兒滿是傷痕，一度抱著女兒心痛到無法自己。

「我只想跟女兒說，以前犯錯都沒關係，只要肯回家，媽媽一定會幫你，你不想在家住，我也可以幫你租房子，只要你不要在那邊上班。」林母喊話女兒泣不成聲，也心疼女兒在外的遭遇，更痛批真理大學校方管理疏失，才會讓她好好地送到學校讀書住宿的女兒，現在卻變成這樣。

事實上，根據真理大學住宿辦法規定，「學生每晚必須在23：30分宿舍實施點名，並於24：00關閉，未準時回宿舍或未請假的同學，將通知家長並請協助約束。同時因故須外宿者應事先請假並告知家長，經家長核准後，方得以外宿。」儘管真理大學針對宿舍門禁規定明確，但校方卻在小花多次沒回到宿舍、到八大行業上班時，卻沒有如實通知小花家長，才讓事件一發不可收拾。

真理大學是位於新北市淡水區的私立大學，該校校史悠久，可追溯到1872年加拿大基督教長老教會宣教師馬偕登陸淡水，選定現址興建校舍以作傳教、教育及醫療之用；1965年設立淡水工商管理專科學校，1994年改制為淡水工商管理學院，1999年改制為真理大學，設有人文、數理資訊、財經、管理、觀光休閒與運動等5個學院。

小花為了賺外快，在男友的介紹下到理容KTV上班，豈料卻被男友毆打，她父母才知她平常過的是怎樣的荒唐生活。（圖／報系資料照）

對此，真理大學校方表示，就小花所述，她曾被家長打罵，因此不想見到家長，而校方也曾多次規勸她要回歸家庭，但最後小花仍堅持不想和家長碰面。對於外宿一事，校方則表示，該名學生在住宿期間，點名都很正常，在晚間11點半前都有準時出現在宿舍內，不過校方也直言，「她12點多出去，我們並不知道。」

教育部則表示，由於目前校方、學生、家長各執一詞，將待三方溝通完成後，才會做出後續處理。

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